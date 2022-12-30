恐嚇員工、忽視工安 台中豐原雅速達公司黑記錄曝光

雅速達公司曾有忽視工安等黑記錄，老闆詹家銘（圖中、戴黑帽者）今天到殯儀館時，家屬大陣仗遮臉、阻擋記者拍攝。（記者張瑞楨攝）

2022/12/30 23:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區雅速達股份有限公司廠房昨天（29日）晚間起火，導致4死1重傷1輕傷悲劇，董事長詹家銘涉嫌過失致死罪，今天由檢方裁定80萬元交保；此公司曾有忽視工安等不良記錄，曾被市政府裁罰，昨天死於火場的廠長邱能正因忽視工安導致員工被機器壓癱瘓、今年6月被法院判刑8月，又因逼癱瘓員工接受公司和解條件，口出「讓你的阿姨沒工作」等威脅之語，被檢方依恐嚇罪嫌起訴。

判決書指出，雅速達股份有限公司（負責人詹家銘，簡稱雅速達公司）的廠長邱能正（昨天火災死亡），於前年（2020年）2月4日上午，指示黃姓作業員與兩名員工，搬運「立式整型機」，擬用貨車載運到水源路的廠區，卻疏未注意，沒有讓黃男接受搬遷工作必要的安全衛生教育訓練，又於同年月4日下午，指示黃男將整型機等物放在貨車上，隨即進入辦公室開會。

請繼續往下閱讀...

不料，黃男搬運時，重達1公噸的「立式整型機」倒塌，黃男第11、12胸椎骨折合併脊髓神經損傷術後，下肢踝關節無力、膀胱功能與性功能永久障礙的重傷害，台中地方法院依過失傷害致人重傷罪，判處邱男8月徒刑，老闆詹家銘則無罪，此案目前上訴二審中，至於民事賠償部分，目前由台中地院審理中。

另外，上述民刑事官司訴訟時，雙方曾洽談和解，邱男希望黃男能接受雅速達公司提出的賠償金額，竟是威脅「讓你的阿姨沒工作」、「更嚴重可能沒工作，那是最壞的打算」，台中地檢署已於今年初，依恐嚇罪將邱男提起公訴，不過，上述兩案都因邱男已葬身火海，法院將不受理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法