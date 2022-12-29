便祕討菸被拒竟殘殺老母 男子清醒後悔「願死刑彌補」判8年

高院宣判張男弒母案。（資料照）

2022/12/29 10:52

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市一名張姓男子2021年間便秘身體不適，向母親索討香菸又被拒，竟一時氣憤，持刀殘殺親娘6刀致死，審理期間一度表示「願意死刑補償」。一審新北地院依殺害直系親屬罪判張男8年徒刑，傷害罪判刑4月，另考量他有思覺失調症，諭知刑後監護4年。二審高等法院29日維持原判決，全案可上訴。

高院認定一審新北地院認事用法無誤，量刑與監護處分也未逾越裁量空間，符合比例原則，29日駁回上訴，仍可上訴。

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新北地院判決指出，張男與母親及胞姊同住在新北市一處公寓，2021年12月17日，張男因便秘而身體不適，向媽媽索討香菸遭拒後，竟心生不滿，走進廚房後抄起一把水果刀，在廚房門口、面對面朝母親的胸腹部及大腿猛刺6刀，導致她當場大量出血。當時在家中的胞姊見狀即前來制止，張男殺紅眼，也持水果刀揮砍，劃傷親姊右前臂、左手掌。

姐姐負傷掏出電話報警並通報119，警方及救護人員趕到場進行急救，惟老母仍因右肺、肝臟、胰臟、右大腿多處銳器傷出血過多，不幸死亡；胞姊送醫包紮後無生命危險。

一審新北地院指出，張男33歲起長期罹患思覺失調症，有妄想、幻聽、言詞欠缺邏輯等情形，整體智力表現落在邊緣至輕度智能缺損範圍，罹患思覺失調症處於惡化狀態，在認知判斷與控制能力明顯受損之情況下，基於殺人不確定故意持刀而犯案，導致母親失血過多死亡，胞姊受傷。

張男犯後坦承犯行，並供稱「我願意死刑來補償我對姊姊和母親的傷害等語」，新北地院足認有悔意，依殺人罪判刑8年；傷害部分判刑4月，得易科罰金12萬元。

另外，新北地院考量張男罹患精神疾病，有長期接受妥善醫療的必要，但父母均過世，胞姊又不願原諒、擔負協助就醫或照顧之責，若無適當處遇，將無人可監督他長期服藥與定期返診，為避免張男罹病對個人及社會造成難以預料的危害，諭知刑後監護4年。

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