殺母又傷姐稱「願以死刑補償」 男判刑8年4月、監護4年

患有思覺失調症的張姓男子，因便秘身體不適，向母親索討香菸又遭拒，竟持水果刀狠刺其母6刀致死，連前來制止的張男姐姐也遭砍傷。（資料照）

2022/09/08 11:31

〔記者王定傳／新北報導〕去年12月，患有思覺失調症的張姓男子，因便秘身體不適，向母親索討香菸又遭拒，竟持水果刀狠刺其母6刀致死，連前來制止的張男姐姐也遭砍傷，他犯後認罪並稱：「願意死刑來補償母親及姐姐」，新北地院合議庭依醫院鑑定判定，張男犯案時受精神疾病影響，減刑後依殺害直系血親尊親屬及傷害罪，分別判刑8年及4個月徒刑並監護4年，可上訴。

判決書指出，去年12月17日上午8、9時許，42歲的張男因便秘身體不適，向母討香菸遭拒後，心生不滿，竟水果刀朝其母胸腹部、大腿猛力刺入共6刀，隨後又持刀揮砍前來制止的姐姐，逼她交出香菸，張男姐姐拿菸安撫弟弟後，趕緊報案處理，而他則在旁抽菸，沒有急救或報案等動作。

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張男在偵審時均認罪，並供稱：「我當時是想要插母親的肚子」，合議庭認為，張男持水果刀於近距離刺入被害人胸腹部、大腿6刀，下手甚重，犯後只在旁抽菸，沒有報案，可見他對被害人的生死莫不關心、毫不在意，有殺人的不確定故意。

合議庭根據醫院鑑定報告等判斷，張男犯案時受到罹患思覺失調症影響，導致判斷與控制能力顯著降低，因此依刑法規定減刑，並審酌他犯後認罪，供稱：「我願意死刑來補償我對姐姐和母親的傷害」，可見有悔意，判刑8年。

合議庭並認為，張男父母均已過世，他的姐姐亦仍未能原諒弟弟的所為，也無從擔負協助就醫或予以照顧，若無適當處遇，將無人可監督張男長期服藥與定期返診情形，為了避免張男再犯或有危害公共安全之虞，確有施以監護處分必要性，因此諭知張男執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護4年。

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