虛幣經理人給不出獲利金遭擄 3嫌遭逮起獲K仔、刀具

擔任虛擬貨幣經理人的20歲王男疑與人發生投資糾紛，日前遭擄走囚禁旅社，中和警方昨前往救人，逮獲3名年輕犯嫌，並查獲K他命、6把刀棍。（記者闕敬倫翻攝）

2022/12/28 22:57

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市一名擔任虛擬貨幣經理人的20歲王姓男子疑與人發生投資糾紛，無法返還獲利金，日前遭擄走囚禁旅社，其女友報案求助，中和警方循線調查，昨日前往安平路旅社救人，逮獲3名年輕犯嫌，並查獲K他命、6把刀棍，警詢後依毒品、妨害自由罪嫌移送法辦。

27日上午10時許，中和警分局接獲一名女子報案，她稱男友王男因從事虛擬貨幣工作經理人工作，與22歲客戶林姓男子於相約26日晚間碰面，王男前往商討投資獲利返還金額的糾紛，但一去不復返，疑似遭擄囚禁。

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中和偵查隊獲報立即組成專案小組，昨天下午2時許前往安平路一間旅社攻堅，逮捕主嫌林男與共犯19歲吳男、18歲曾男，附帶搜索現場還起出一包K他命，並在作案車上找到1根鋁棒、1把藍波刀、4把西瓜刀，後續將相關人等帶返偵辦。

警方調查，王男當天向林男告稱，他的投資款項遭上游幣商捲款，因此無法拿回本金，林男憤而威脅王上車，帶到旅社囚禁。

王男供稱，林男一夥沒有動手施暴，僅要求籌錢償還，才肯放他離開，全案詢後將林男3人依刑法妨害自由、毒品危害防制條例移送新北地檢署。

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中和偵查隊昨天前往安平路一間旅社攻堅，逮捕主嫌林男與共犯19歲吳男、18歲曾男，在作案車上找到1根鋁棒、1把藍波刀、4把西瓜刀。（記者闕敬倫翻攝）

警方調查，王男當天向林男告稱，他的投資款項遭上游幣商捲款，因此無法拿回本金，林男憤而威脅王上車，帶到旅社囚禁。（記者闕敬倫翻攝）

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