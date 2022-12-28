北斗鎮長涉貪停職又選上 更一審判1年10月「未定讞免解職」

李玄在更一審維持二審判決。（資料照）

2022/12/28 19:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮長李玄在涉圖利，二審判刑1年10月、褫奪公權2年，今年3月停職。他提上訴，參選鎮長仍當選，更一審判決今天出爐，維持原判。彰化縣民政處指出，根據地方制度法，李玄在再度當選原公職並就職，依法可繼續擔任鎮長，除非判刑定讞。李玄在則說，一定會再上訴。

現年57歲的李玄在2017年擔任鎮長服務處主任時，被檢舉要求清潔隊陳姓班長，讓人進入垃圾掩埋場傾倒逾54噸建築事業廢棄物，不當獲利7萬7千餘元，以及經營的農藥行涉嫌販賣禁用農藥；2020年5月，一審依違反非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪、販賣禁用農藥罪，處有期徒刑5年6月、8月及褫奪公權4年、併科罰金120萬元，李玄在不服，提起上訴，2022年2月，二審宣判改為1年10月、6月可易科罰金，及褫奪公權2年、併科罰金100萬元，今年6月最高法院發回更審，更一審今天宣判，維持二審判決。

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今年3月，彰化縣政府即依地制法公告李玄在停職，改由民政處副處長邱錦模代理，而原本為國民黨籍的李玄在，這次選舉改以無黨籍繼續參選北斗鎮長，面對上屆同樣對手民進黨提名的王東魚與無黨顏宏霖仍勝選。

李玄在說，他這次堅定參選，就是要讓鄉親們用選票還他清白，當初僅因單純的「便民服務」，卻被依公務人員貪污治罪條例圖利罪法辦，讓他覺得很冤枉，所以用參選來捍衛清白，也會再繼續上訴，相信司法會還他清白。

民政處說，依地方制度法78條、79條規定，凡涉貪污治罪條例圖利罪者而停職的鄉鎮長，經依法參選再度當選原公職並就職者，即不再適用該項之規定（停職），依法可繼續擔任鎮長，除非判刑定讞，才需依規定解除職務，目前縣府尚未收到判決書，其法律效果仍應依判決內容而定。

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