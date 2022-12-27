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    父子雙載返家遇警攔查 一併進警局原因超傻眼

    警方查獲柯姓父子1人酒駕、1人酒駕通緝，一併帶回警局偵辦。（讀者提供）

    警方查獲柯姓父子1人酒駕、1人酒駕通緝，一併帶回警局偵辦。（讀者提供）

    2022/12/27 08:41

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，1對柯姓父子下班騎車雙載要回家，行經鳳山區經武、建國路口，違規變換車道未打方向燈，警方攔下查獲柯男酒駕，開罰1.62至9.36萬並扣車，柯父則因酒駕通緝，警方將他解送歸案。

    鳳山警分局文山所警員黃景璿、張甫翊12月24日平安夜晚間巡邏經過鳳山區經武、建國路口，發現柯男騎機車載父親要回家，違規變換車道未打方向燈，警方將2人攔下盤查。

    警方詢問柯姓父子，卻聞到渾身酒味，後座乘客柯父（50歲）見警裝傻忘記身分證號及生日，警員黃景璿眼尖發現柯父上衣口袋內放有身分證，警方要求柯父出示證件，一查竟是酒駕通緝犯，今年11月被橋頭地方院院發布通緝。

    警方並對騎士柯男（25歲）實施酒測，結果酒測值0.18毫克，柯男一看當場傻眼，脫口「喝1罐就超標囉？」，警方無奈直呼「你們父子倆真的不知道怎麼說你們欸！」，將父子倆一併帶回警所偵辦。

    警方對柯男開出2張罰單，分別是酒測值0.18毫克，違反道路交通管理處罰條例第35條第1項規定，可處1.5萬至9萬元罰鍰；變換車道未打方向燈違反道路交通管理處罰條例第42條規定，汽車駕駛人不依規定使用燈光者，可處1200至3600元罰鍰。

    警方查出父子倆都是工人，柯父是第二次酒駕，柯男則是首次酒駕，除了依法對駕駛柯男酒駕開單、扣車外，並當場逮捕通緝犯柯父，警訊後前天將他解送歸案；鳳山警分局呼籲民眾，酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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