為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酒駕男害一家1死3傷賠3549萬 被害人求改判殺人罪

    黃子洋無照酒駕害林姓男子一家4口1死3傷。（資料照）

    黃子洋無照酒駕害林姓男子一家4口1死3傷。（資料照）

    2022/12/26 18:32

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕黃子洋無照酒駕害林姓男子一家4口1死3傷，高雄地方法院對黃男依刑事酒駕致死罪判刑7年10月，民事判賠林男等5人共3549萬9313元，林男今表示，死亡車禍事發迄今滿1年，黃男與家人迄今未道歉，黃男刑事附帶民事訴訟一審全部認列裝乖，是為了力拚刑事二審繼續被輕判，卻花大錢委託律師對他們父女3人提起借名登記和租金債權爭議之訴，大玩假和解、真脫産的兩面手法，要讓他們得不到任何賠償，他要求法官對黃男改判殺人罪，才符合社會期待。

    林男表示，死亡車禍事發迄今滿1年，開了1次刑事庭、3次民事庭，他見過黃男5次、黃家人2次，對方完全沒有道歉外，還花大錢請律師反告父女3人，他怒批黃家人是喪盡天良。

    林男指出，黃男稱願意拿房產賠償，卻私下拖延、搞脫產，於刑事一審之際，假裝房屋權狀正本找不到，以申請補發拖延時間和解，黃男家人再申請法院借名登記和租金債權爭議的異議之訴，根本是玩假和解、真脫産的兩面手法。

    林男說，黃男於刑事附帶民事訴訟一審全部認列裝乖，是為了力拚刑事二審繼續被輕判，還花大錢委託律師對他們提起借名登記和租金債權爭議之訴，繼續搞脫產要讓他們得不到任何賠償，他擔心最後只拿到1張債權。

    林男認為高雄地方法院刑事一審輕判黃男殺人罪不成立，導致黃家人私下運作被假扣押的房子大搞脫産，他要求刑事二審應該重新調查黃男酒駕輕忽人命的違規行為，並要求法官對黃男改判殺人罪，才符合社會期待。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無照酒駕釀全家1死3傷 BMW男延押2個月
    2022/11/04 06:59

    無照酒駕釀全家1死3傷 BMW男延押2個月
    黃子洋愛河酒駕害命逃過殺人罪 雄檢：從輕認定令人遺憾、將提上訴
    2022/07/01 11:35

    黃子洋愛河酒駕害命逃過殺人罪 雄檢：從輕認定令人遺憾、將提上訴

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    BMW愛河酒駕釀1死3傷 肇事駕駛逃過殺人罪
    2022/07/01 10:11

    BMW愛河酒駕釀1死3傷 肇事駕駛逃過殺人罪
    愛河酒駕案害家破人亡 被害人泣訴：期盼看到被判死刑的案例
    2022/06/07 12:42

    愛河酒駕案害家破人亡 被害人泣訴：期盼看到被判死刑的案例
    酒駕害一家人1死3傷！拿1800萬房產賠償調解失敗 男子延押
    2022/04/06 12:43

    酒駕害一家人1死3傷！拿1800萬房產賠償調解失敗 男子延押
    愛河酒駕釀1死3傷 黃子洋開庭磕頭認錯、家屬怒駡「很噁心」
    2022/02/15 11:44

    愛河酒駕釀1死3傷 黃子洋開庭磕頭認錯、家屬怒駡「很噁心」
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播