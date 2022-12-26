酒駕男害一家1死3傷賠3549萬 被害人求改判殺人罪

黃子洋無照酒駕害林姓男子一家4口1死3傷。（資料照）

2022/12/26 18:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕黃子洋無照酒駕害林姓男子一家4口1死3傷，高雄地方法院對黃男依刑事酒駕致死罪判刑7年10月，民事判賠林男等5人共3549萬9313元，林男今表示，死亡車禍事發迄今滿1年，黃男與家人迄今未道歉，黃男刑事附帶民事訴訟一審全部認列裝乖，是為了力拚刑事二審繼續被輕判，卻花大錢委託律師對他們父女3人提起借名登記和租金債權爭議之訴，大玩假和解、真脫産的兩面手法，要讓他們得不到任何賠償，他要求法官對黃男改判殺人罪，才符合社會期待。

林男表示，死亡車禍事發迄今滿1年，開了1次刑事庭、3次民事庭，他見過黃男5次、黃家人2次，對方完全沒有道歉外，還花大錢請律師反告父女3人，他怒批黃家人是喪盡天良。

請繼續往下閱讀...

林男指出，黃男稱願意拿房產賠償，卻私下拖延、搞脫產，於刑事一審之際，假裝房屋權狀正本找不到，以申請補發拖延時間和解，黃男家人再申請法院借名登記和租金債權爭議的異議之訴，根本是玩假和解、真脫産的兩面手法。

林男說，黃男於刑事附帶民事訴訟一審全部認列裝乖，是為了力拚刑事二審繼續被輕判，還花大錢委託律師對他們提起借名登記和租金債權爭議之訴，繼續搞脫產要讓他們得不到任何賠償，他擔心最後只拿到1張債權。

林男認為高雄地方法院刑事一審輕判黃男殺人罪不成立，導致黃家人私下運作被假扣押的房子大搞脫産，他要求刑事二審應該重新調查黃男酒駕輕忽人命的違規行為，並要求法官對黃男改判殺人罪，才符合社會期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法