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    愛河酒駕釀1死3傷 黃子洋開庭磕頭認錯、家屬怒駡「很噁心」

    黃子洋酒駕殺人案首度開庭，家屬和律師在庭外討論後續法庭攻防如何進行。（記者黃佳琳攝）

    黃子洋酒駕殺人案首度開庭，家屬和律師在庭外討論後續法庭攻防如何進行。（記者黃佳琳攝）

    2022/02/15 11:44

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市38歲男子黃子洋涉嫌無照酒駕，在愛河旁高速闖紅燈撞飛林姓男子一家4口釀1死3傷，案發後第18天，雄檢火速依殺人罪起訴；高雄地院今天首度開庭審理，黃子洋堂庭下跪磕3響頭認錯，但林的家屬相當不屑，怒駡黃的舉動「很噁心」。

    去年12月26日晚間7點20分，前金區河東路、國民街口發生重大車禍，45歲林姓男子和37歲范姓妻子帶著兩個女兒，步行前往愛河畔狂市集，結果卻被黃男所開的BMW高速撞飛，范女當場死亡，林男和2個女兒也重傷送醫，目前3人傷勢未癒，且留下嚴重後遺症。

    高雄地院今針對酒駕殺人案開庭，審判長呂明燕讓黃子洋表達自己肇事後對被害人的看法時，黃當場下跪，並對到庭的林男妹妹和妹婿連磕3響頭致歉，目前仍被羈押的他，透過律師拿出自己名下唯一的房產權狀，表示願意出讓房產彌補被害人的損失。

    不過，林男的妹妹和妹婿不願接受他的道歉，反批「撞死一個人，害人家家庭破滅是磕頭道歉能解決的事嗎？」妹婿更轉達林男的想法，直說他們不要錢，只要能換范女回來，但他們也知道這是不可能的事，所以才希望黃子洋能拿出「誠意」解決此事，但今天的開庭完全感受不到他的誠意。

    妹婿也透露林男和兩個女兒的狀況，他說，林男和大女兒因傷勢嚴重，但礙於醫院規定，過年前被迫出院，目前只能透過居家看護協助照料生活起居；小女兒還好因醫護搶救得宜救回一命，目前可以到校上課，但因腦傷嚴重，不但要持續就醫追蹤，生活上也受到一定程度的影響。

    而且林男和2個女兒只要談到范女就會淚崩，黃男明知不能酒駕，卻仍不顧朋友勸阻開車肇事，不但害死人命，更造成一個家庭的破碎，因此他們無法接受黃磕頭就想認錯的舉動，要他負起自己該負的責任。

    此外，對於檢方起訴黃子洋殺人罪的部分，審判長呂明燕也詢問黃的律師有無意見，律師則表達整起案件亦有「酒駕致死」而非「殺人」的爭論，且對於黃子洋肇事後是否符合自首減刑要件，還待後續審理中釐清。

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