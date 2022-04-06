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    酒駕害一家人1死3傷！拿1800萬房產賠償調解失敗 男子延押

    黃子洋涉嫌無照酒駕在愛河畔造成1死3傷被法官裁定延押。（資料照）

    黃子洋涉嫌無照酒駕在愛河畔造成1死3傷被法官裁定延押。（資料照）

    2022/04/06 12:43

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕38歲男子黃子洋涉嫌無照酒駕，去年底在愛河旁高速闖紅燈撞飛林姓男子一家4口釀1死3傷被收押迄今，高雄地院今召開延押庭，黃子洋說自己願拿出市值1800萬元的房產出來彌補被害人損失，但家屬不接受，調解失敗，他認為自己還沒被家屬原諒，不想交保，法官也從善如流，裁定繼續羈押。

    去年12月26日晚間7點20分，前金區河東路、國民街口發生重大車禍，45歲林姓男子和37歲范姓妻子帶著兩個女兒，步行前往愛河畔逛市集，結果卻被黃男所開的BMW高速撞飛，范女當場死亡，林男和2個女兒也重傷送醫，目前3人傷勢未癒，且留下嚴重後遺症。

    案發後黃子洋被檢方依殺人等罪聲押、起訴後，將黃子洋移至雄院，法院裁定續押，第一次羈押期將在本月11日到期，高雄地院今召開延押庭時，黃子洋說，他名下只有一間母親過戶給他的房產，市值約1800萬元，他願意出讓房產彌補被害人的損失，但被害人家屬認為房產還有190多萬的貸款，即使目前帶有租約，家屬還是認為有疑義，導致調解失敗。

    法官問他有無意願交保，黃子洋說，自己還沒有獲得被害人及家屬原諒前，願意承擔犯下的錯誤，不想交保；他的律師也補充，指該房產雖然登記在黃子洋名下，但他的二姐有異議，認為房子是黃母辛苦一輩子打拚賺來的，現在黃母生病住院，未來醫療費用還得靠租金來支付，如果給弟弟拿房子去賠被害人，弟弟又在坐牢無法分擔家計，重擔勢必會壓垮她們一家。

    由於黃子洋尚未和被害人達成和解，也無法再提出其他補償措施，加上他本人也無意願交保，因此法官從善如流，裁定繼續延押。

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