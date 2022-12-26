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    酒測值高達0.8嗆警「有很多嗎」？查出他3年前也酒駕判刑7月

    何姓男子酒駕被攔查，酒測值高達0.8嗆警「有很多嗎」？查出他3年前也酒駕判刑7個月。（民眾提供）

    何姓男子酒駕被攔查，酒測值高達0.8嗆警「有很多嗎」？查出他3年前也酒駕判刑7個月。（民眾提供）

    2022/12/26 12:14

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名何姓男子（56歲）夜裡到好友家把酒言歡，直到隔天凌晨才回家，在家覺得還沒喝夠，又騎乘機車外出買東西，因人車搖晃又忽快忽慢，被巡邏的鼓山分局員警攔查、酒測，何男一度自稱沒喝酒，當酒測值顯示高達0.84，他還反問員警「0.8有很多嗎？」，才喝一點點，警方將他上銬依公共危險罪嫌移送法辦。

    鼓山分局今指出，旗津分駐所巡佐林照祥、警員蔡宜哲，昨天凌晨巡經旗津區中洲三路時，發現前方機車忽快忽慢，行車搖晃不穩，趨前攔查時，發現何姓騎士身上濃濃酒味，精神恍惚卻堅稱沒喝酒，直到員警對他實施酒測時，得知酒測0.84超標，才坦承喝了一點酒而已，只是拿高粱酒去給朋友。

    不過，當員警當場宣讀權力時，何男突然暴怒，幸好員警立即強勢上銬，順利壓制男子囂張氣焰，何男反問員警：「0.8而已，有很多嗎？」他疑出現酒意，大聲宣稱接受酒測結果，質問員警有什麼需要嗎？員警見狀立即強勢上銬，才阻止了何男囂張的氣焰。

    據了解，何男於3年前也曾因酒駕遭法院判刑7個月，沒想到竟不知悔改，再度酒駕搖晃上路遭到警方逮捕，分局長蔡鴻文表示，警方會持續加強取締各類酒駕行為，並針對易肇事地點、路段、時段加強執行取締，杜絕酒駕行為。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    何姓男子酒駕被攔查，酒測值高達0.8嗆警「有很多嗎」？查出他3年前也酒駕判刑7個月。（民眾提供）

    何姓男子酒駕被攔查，酒測值高達0.8嗆警「有很多嗎」？查出他3年前也酒駕判刑7個月。（民眾提供）

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