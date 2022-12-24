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    酒駕害怕上法院拒測 高雄男收下18萬元罰單

    李男酒駕怕上法院，寧願收下18萬元拒測罰單。（民眾提供）

    李男酒駕怕上法院，寧願收下18萬元拒測罰單。（民眾提供）

    2022/12/24 08:28

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營分局員警22日夜間6時許，於左營區啟文路口發現李姓男子酒後駕車，他害怕上法院，對於酒測搖擺不定，最後選擇拒測，員警依規定當場開單扣車並移置保管車輛，李男懊悔地收下18萬元罰單。

    啟文派出所員警何映璋及警員邱彥儒22日擔服巡邏勤務，夜間6時行經左營區啟文路時，發現一名男子單手騎乘機車一路搖晃，看似行車不穩的樣子，便上前於啟文路口處將他攔查。

    經查為57歲的李姓男子，一開始李男否認有飲酒，但在與其對談中員警馬上就聞到男子口中散發酒味，即立即對李男以酒精檢知器做初步檢測，當酒精檢測器一靠近李男隨即顯示有酒精反應，李男這才承認剛在附近的工地工作時有喝一罐啤酒。

    員警立即請李男配合實施呼氣酒測，李男非常猶豫害怕超標被送法院，因此非常猶豫是否該配合酒測，員警告知其相關酒後駕車裁處和得行使之權利，並依規定告知拒測相關權利，「初次即重罰新臺幣18萬元罰鍰，第2次36萬元，第3次54萬元；當場移置保管車輛；吊銷駕駛執照3年不得再考領，第2次以上吊銷駕駛執照5年不得再考領；施以道路交通安全講習；吊扣車輛牌照2年；如肇事致人重傷或死亡，得沒入車輛；累犯者公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。」

    在一番考量後，李男猶豫詢問若測完結果出來，是否還能改拒測？員警告知當然不可以。李男幾經思量，因太擔心酒測不會通過，因此決定拒測。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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