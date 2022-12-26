中市永興派出所長邱柏昌上任 曾是熱血警察替代役

台中市第二分局舉辦永興派出所卸、新任所長布達交接，圖右為新任所長邱柏昌。（警方提供）

2022/12/26 18:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局最近一波小幅人事異動，有偵查隊副隊長、所長等職務調整今天到任，其中二分局舉辦永興派出所卸、新任所長布達交接典禮，立委莊競程、市議員陳政顯、陳文政、陳俞融及多位里長觀禮，場面隆重，分局長陳家銘則期勉新任所長邱柏昌「無縫接軌、民眾好安心」。

邱柏昌20年前服義務兵役時，曾至警察機關擔服替代役，每每看到警察為偵辦案件不眠不休將壞人繩之以法所付出的努力，簡直渾身熱血沸騰，心中埋下從事這份工作的憧憬，服完兵役後毅然報考警察專科學校，希望讓自己成為也能保護民眾的警察。

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初任中市豐原分局豐洲派出所擔任所長，並曾擔任刑警大隊警務員、豐原分局翁子派出所及第四分局春社派出所所長，期間執行治安維護工作，其領導統御及工作積極的態度深受肯定，現調派至該所服務，表示定將全力以赴，讓民眾好安心樂生活。

分局長陳家銘則期許邱員憑藉處事經驗豐富及卓越的領導力，服務轄區鄉親，提供地區民眾最優質服務，另卸任所長蔡易儒因工作表現優異，績效卓著，此次也陞升至市警局警務正一職，陳家銘除祝福其更上一層樓，也特別致贈鋼珠筆禮盒，期勉榮陞後能繼續發揮專長，貢獻己力。

陳家銘表示，為拉近駐地警力與地方距離，透過佈達儀式增進情感，加強與民眾聯繫溝通及了解需求，尤其民眾最重視的治安及交通工作，該分局與北區34家金融機構組成防詐聯盟，並推動「警銀聯阻防詐連線」，期許新任所長秉持服務熱忱並發揮所長，以符合鄉親民眾期待。

多位民代到場觀禮。（警方提供）

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