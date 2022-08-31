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    首頁　>　社會

    除暴安良！台中警方掃蕩非法展魄力 市警局長贈關公像表揚

    台中市警局局長蔡蒼柏（左）今在局務會報中公開表揚近期有良好成效的員警，刑大偵查佐蘇千錚（右）除獲頒獎金外，另獲頒關公像1尊。（警方提供）

    台中市警局局長蔡蒼柏（左）今在局務會報中公開表揚近期有良好成效的員警，刑大偵查佐蘇千錚（右）除獲頒獎金外，另獲頒關公像1尊。（警方提供）

    2022/08/31 21:35

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局積極掃蕩非法犯罪，近期在肅槍、掃蕩幫派、緝毒、打詐及偵破重大刑案等方面均有良好成效，局長蔡蒼柏今在局務會報中公開表揚，頒發破案獎金並致贈關公雕像，慰勉破案辛勞，市警局表示，頒發關公像要件相當嚴格，除以上刑事績效評比第1名，偵破刑案等級也須達特殊或特別重大，獲獎實屬不易。

    此次頒發獎項計有偵破檢肅治平案1件、重大毒品案10件、詐欺集團案9件、重大竊盜案1件及111年上半年刑事警察個人偵查犯罪績效績優人員，其中小隊長擇優取10名、偵查佐擇優取15名，第1名者各加頒關公像1尊；另表揚多名局內績優員工與內部管理優良單位，以獎勵負責盡職，服務卓著績優員工。

    蔡蒼柏除肯定防疫與治安俱重時期，同仁在維護轄區治安方面，持續展現打擊犯罪具體成效外，更表示組織的成功仰賴每一位堅守崗位同仁的付出，對於辛勤服務至退休的工友表達謝意與敬意。

    其中，市刑大偵五隊偵破大麻集團，查扣大麻活株155株、大麻花1包（6公克）等不法證物，經警政署認定為第二級毒品大麻製毒工廠，警方向上溯源，及時阻斷大量毒品流入市場，首功偵查佐蘇千錚除獲頒獎金外，另獲頒關公像1尊。

    蔡蒼柏表示，市警局明白市民對治安的期盼與要求，有鑑於年底基層公職人員選舉將屆，警方會持續投入警力全力打擊各項犯罪，以淨化選前社會治安為當前首要工作，務求圓滿達成選舉維安任務。

    台中市警局局長蔡蒼柏（前排左）今在局務會報中公開表揚近期有良好成效的員警，右為受獎的市刑大大隊長林明佐。（警方提供）

    台中市警局局長蔡蒼柏（前排左）今在局務會報中公開表揚近期有良好成效的員警，右為受獎的市刑大大隊長林明佐。（警方提供）

    台中市警局長蔡蒼柏頒發獎金，慰勉同仁破案辛勞。（警方提供）

    台中市警局長蔡蒼柏頒發獎金，慰勉同仁破案辛勞。（警方提供）

    台中市警局長蔡蒼柏頒發獎金，慰勉同仁破案辛勞。（警方提供）

    台中市警局長蔡蒼柏頒發獎金，慰勉同仁破案辛勞。（警方提供）

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