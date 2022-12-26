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    首頁　>　社會

    崩潰！大學生騎車「犁田」撞保時捷 維修費1輛國產車

    保時捷休旅車車頭被機車一撞，車頭保險桿斷裂受損，維修費用不貲。（警方提供）

    保時捷休旅車車頭被機車一撞，車頭保險桿斷裂受損，維修費用不貲。（警方提供）

    2022/12/26 13:38

    〔記者張聰秋／彰化報導〕崩潰！彰化市中山路2段與中民街口轉彎處，昨晚發生一起機車自摔撞上保時捷休旅車的交通事故，騎士大學生連人帶車滑向對向車道，撞上路口1輛白色保時捷後，再滑至民宅騎樓下的貨車才停止，大學生飽受驚嚇，身體擦傷，休旅車頭凹陷損壞，警方說，騎士和保時捷駕駛都沒有酒駕行為，肇禍原因須待鑑定調查。

    網友po車禍事故現場上「翻轉台灣交通違規交流平台」掀起熱議，案發時間剛好是耶誕節，有網友說，「維修數十萬起跳」、「競戰車主挑了最好的禮物的自己」、「車主：沒錢 命一條」、「媽我刮到一台保持捷」網友留言踴躍。

    彰化警分局交通分隊長許威表示，警方於昨晚10點10分左右接到中山路2段與中民街路口發生交通事故，騎士沿中山路由南往北往台中方向行駛，行經轉彎處疑似操作不當先是自摔後，機車滑向對面車道，波及路口1輛保時捷休旅車，騎士和休旅車駕駛酒測值均為0，騎士手腳輕微擦挫傷，經送醫治療無生命危險，肇事原因須再釐清，警方呼籲駕駛人行經彎道時務必減速慢行，遵守速限規定，確保行車安全。

    附近居民說，當時他們在屋內看電視，聽到屋外傳來巨大聲響，旋即起身跑出去察看，發現1部機車打滑撞到休旅車，再衝撞到停靠在民宅前的貨車，機車和休旅車都受損，貨車也被波及，還好騎士輕傷，不幸中之大幸。

    機車在轉彎處失控打滑撞上對向保時捷休旅車又撞上民宅前貨車，車體卡在貨車底盤才停住。（警方提供）

    機車在轉彎處失控打滑撞上對向保時捷休旅車又撞上民宅前貨車，車體卡在貨車底盤才停住。（警方提供）

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