又見「台版柬埔寨」！求職遭拘禁慘淪「豬仔」 中警攻堅救出4人

警方強勢破門攻堅。（圖由警方提供）

2022/12/26 12:06

〔記者許國楨／台中報導〕又見「台版柬埔寨」！苗栗縣一位年輕人到台中訪友求職卻失聯，警方獲報根據其手機定位清查，25日鎖定北屯區一棟公寓追查，研判該處是詐團為了取得人頭帳戶行騙，用來拘禁被害人的處所強勢攻堅，救出連同該名年輕人在內的4名被害人，逮捕2名負責看管「豬仔」嫌犯，全案目前擴大偵辦中。

全台各地「台版柬埔寨」案層出不窮，犯罪細節或有不同，但主要手段大都是詐團祭出「高薪工作職缺」、「保證獲利」等誘餌，誘騙經濟狀況出問題民眾，待上鉤後再行拘禁、虐待甚至集體強行侵犯，下場輕則被逼交出存摺、信用卡，淪為詐騙集團的人頭帳戶行騙工具，重則遭虐打後甚至棄屍。

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台中市第五分局昨晚就接獲苗栗縣警局通報，一位年輕縣民日前搭車至台中訪友求職，事後家人卻聯繫不上失聯3天，擔心安危報案請求協尋，警方立即調閱其手機定位，循定位地點周邊擴大調閱監視器影像，幸平日落實「清源2.0」，迅速鎖定北屯區太原路一處舊公寓出入人士複雜相當可疑，且發現一名與被害人特徵相符男子進入後即未外出。

警方研判該處就是詐團為了取得人頭帳戶行騙，用來拘禁被害人的處所，馬上集結優勢警力破門攻堅進入現場，營救出連同該名年輕人在內的4名被害人，並逮捕分別22歲、23歲的林姓及閔姓2名負責看管，並控制被害人行動的嫌犯，當場並起出手銬、電擊器等用來施虐的證物。

警方指出，經初步清查，這4名被害人年紀在20歲到30歲之間，身上都有程度不同的擦挫傷等傷勢，因網路求職遭詐騙，被迫交出身分證件、存摺、提款卡等物品，除拘禁於該據點並遭施虐，訊後全案依傷害、妨害自由、詐欺等罪嫌送辦，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，持續追查其他涉案共犯，以及其他被害人。

第五分局強調，受理失蹤人口視同重大刑案追查偵辦，只要涉及不法必定嚴抓嚴辦，敢來台中犯案「見一個抓一個」，展現維護治安能力與決心，同時提醒民眾，網路標榜「高薪輕鬆賺錢」求職廣告應特別注意，切勿輕易交付個人帳戶，避免落入詐騙陷阱，如發現可疑可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方強勢破門攻堅。（圖由警方提供）

警方當場逮捕林嫌等2人。（圖由警方提供）

警方將2嫌送辦。（圖由警方提供）

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