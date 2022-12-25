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    監造經理硬拔硬碟致其他硬碟受損 中華電信求償82萬勝訴

    拔硬碟造成其他硬碟受損，中華電信告專案經理勝訴。（記者黃良傑攝）

    拔硬碟造成其他硬碟受損，中華電信告專案經理勝訴。（記者黃良傑攝）

    2022/12/25 16:34

    〔記者黃良傑／高雄報導〕中華電信汰換加工出口區的監視系統工程，監造的郭姓專案經理於硬碟還在「跑」時，硬把機房的硬碟拔出，進行廠牌核對工作，造成4顆高價硬碟受損，中華電信怒告下游廠商，要求郭男賠償82萬元的硬碟，高雄地院審理後，認定郭男此一舉動造成硬碟損毀，判中華電信勝訴。

    判決書指出，經濟部於2018年發包高雄園區及臨廣園區監視系統汰換工程，中華電信承攬監視器系統機房相關工程，委由土木技師事務所監造，事務所派被告郭男負責該標案監造工作，隔年9月間，監視器系統尚未驗收，郭經理進入該機房，將正在運作中的硬碟拔出後再插回，不料，卻造成4顆高價伺服器硬碟受損。

    中華電信發現4顆硬碟出現異常，懷疑遭受外力影響，經調閱監視影像，才發現是郭男進入機房，將還在作動的硬碟拔下，造成4顆伺服器硬碟受損，再把該硬碟重新插回，結果損失慘重，中華電信提告求償。

    高雄地院審結，郭男坦承曾進入機房拔過3、4個硬碟，但都有一一核對，而且1顆1顆拔，根據中華電信系統資料，確認郭男進去機房這段時間，4顆伺服器硬碟出現異常，法官傳喚伺服器硬碟廠陳姓副理作證，證實硬碟是24小時運轉，若突然強迫性拔除，將可能造成資料遺失或磁區損毀，或造成該顆硬碟壞掉，判郭男敗訴。

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