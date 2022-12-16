怪客投宿砸房間至少4旅宿受害 還向警自稱「釋迦牟尼佛」

惡客破壞投宿旅社至少4家，房內彷如歷經戰爭。（民眾提供）

2022/12/16 00:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市多家旅館、民宿近日有惡客投宿，離開前蓄意破壞房間設施，新興、前金區多達4家旅社業者受害，警方獲報成立專案追查，查獲來自台中的羅姓男子（42歲）涉案，清查出他毀損房間內電器及寢具，造成業者財務損失，估計損失約20餘萬，羅男供稱，因和女友吵架心情不好，才怒砸旅館內物品出氣，警方依毁損罪偵訊送辦。

警方查出羅男有毒品前科，日前曾在某民宿內大聲吵鬧，還一度跑到路上失控吼叫，當時鹽埕分局獲報趕到現場，羅男慌張跑逸，還將身上背包扔棄地上，原來背包內藏有安非他命、吸食器，被警方查獲問其姓名時，羅男竟不停稱自己是「釋迦牟尼佛」、「佛祖」。

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警方表示，鹽埕警分局七賢路派出所員警4日巡邏勤務，晚間11時14分接獲五福四路某民宿報案，稱有一名男子在房內吵鬧，警方到場時發現該名男子跑至路上，見警便加快腳步離去並將背包丟棄路邊，最後警方於新樂街與建國四路口攔查男子，孰料竟當場查獲持有二級毒品安非他命2包（含袋毛重2.71公克）及吸食器2支，於是將他帶回派出所偵訊。

旅館人員投訴媒體表示，羅姓男子向櫃枱表示退房後，工作人員不以為意，進入房間內打掃時，看見房內混亂不堪的場景，無不驚呆傻眼，懷疑遭房客惡意砸店，宛如經歷過戰爭，店家損失慘重，紛紛向警方報案，新興分局因此組成專案小組，逮捕涉案惡客羅男。

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