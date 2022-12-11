2男騎機車拉行YouBike惡搞 警：違規最高罰600、車損恐挨告

2男騎機車拉行高雄YouBike惡搞。（圖翻攝網路社群「社會事新聞影音」）

2022/12/11 20:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市2名男子今以1人騎機車拉行1人騎YouBike，穿越鳳山區南正二路，後方男子摔落翻滾一圈，連帶YouBike也撞地，整個過程今晚被人PO網，挨批YouBike破壞式騎法，鳳山警方表示，2人均違反道路交通管理處罰條例，可各罰300至600元，若經查Youbike受損，恐挨告毀損罪，提醒民眾勿觸法。

警方調查，2名男子今天凌晨3時許於鳳山南正二路、永安街口，以1人騎機車在前，繩子拉行後方1人騎YouBike，穿越南正二路，後方男子當場重心不穩，摔落地面翻滾一圈，連帶YouBike也落地碰撞。

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民眾目擊2男嬉鬧，拍下整個過程影片，今晚PO上網路社群「社會事新聞影音」，稱屁孩展示YouBike破壞式騎法，還摔地踩輪狂笑。

鳳山警方今晚表示，尚未接獲民眾檢舉或報案，但騎機車男子行為違反道路交通管理處罰條例第31條5項規定，機車附載人員或物品未依規定者，可處駕駛人300至600元罰鍰。

警方指出，另騎乘Youbike男子違反道路交通管理處罰條例第76條1項7款規定，慢車駕駛人牽引其他車輛或攀附車輛隨行，可處300至600元罰鍰。

警方說，若造成Youbike車輛毀損，也可能需要負擔損害賠償責任，甚至觸犯刑法毀損罪，呼籲民眾勿在馬路上嬉戲，以避免發生危險。

2男騎機車拉行高雄YouBike惡搞。（圖翻攝網路社群「社會事新聞影音」）

2男騎機車拉行高雄YouBike惡搞。（圖翻攝網路社群「社會事新聞影音」）

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