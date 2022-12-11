為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    2男騎機車拉行YouBike惡搞 警：違規最高罰600、車損恐挨告

    2男騎機車拉行高雄YouBike惡搞。（圖翻攝網路社群「社會事新聞影音」）

    2男騎機車拉行高雄YouBike惡搞。（圖翻攝網路社群「社會事新聞影音」）

    2022/12/11 20:17

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市2名男子今以1人騎機車拉行1人騎YouBike，穿越鳳山區南正二路，後方男子摔落翻滾一圈，連帶YouBike也撞地，整個過程今晚被人PO網，挨批YouBike破壞式騎法，鳳山警方表示，2人均違反道路交通管理處罰條例，可各罰300至600元，若經查Youbike受損，恐挨告毀損罪，提醒民眾勿觸法。

    警方調查，2名男子今天凌晨3時許於鳳山南正二路、永安街口，以1人騎機車在前，繩子拉行後方1人騎YouBike，穿越南正二路，後方男子當場重心不穩，摔落地面翻滾一圈，連帶YouBike也落地碰撞。

    民眾目擊2男嬉鬧，拍下整個過程影片，今晚PO上網路社群「社會事新聞影音」，稱屁孩展示YouBike破壞式騎法，還摔地踩輪狂笑。

    鳳山警方今晚表示，尚未接獲民眾檢舉或報案，但騎機車男子行為違反道路交通管理處罰條例第31條5項規定，機車附載人員或物品未依規定者，可處駕駛人300至600元罰鍰。

    警方指出，另騎乘Youbike男子違反道路交通管理處罰條例第76條1項7款規定，慢車駕駛人牽引其他車輛或攀附車輛隨行，可處300至600元罰鍰。

    警方說，若造成Youbike車輛毀損，也可能需要負擔損害賠償責任，甚至觸犯刑法毀損罪，呼籲民眾勿在馬路上嬉戲，以避免發生危險。

    2男騎機車拉行高雄YouBike惡搞。（圖翻攝網路社群「社會事新聞影音」）

    2男騎機車拉行高雄YouBike惡搞。（圖翻攝網路社群「社會事新聞影音」）

    2男騎機車拉行高雄YouBike惡搞。（圖翻攝網路社群「社會事新聞影音」）

    2男騎機車拉行高雄YouBike惡搞。（圖翻攝網路社群「社會事新聞影音」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    騎YouBike下班後忘還車 租車費用破千
    2022/12/05 16:28

    騎YouBike下班後忘還車 租車費用破千
    再加碼投入公共單車1040輛 高市YouBike這樣騎才省錢
    2022/11/16 15:47

    再加碼投入公共單車1040輛 高市YouBike這樣騎才省錢
    YouBike2.0進駐屏東！最快明年3月上線服務
    2022/11/15 12:43

    YouBike2.0進駐屏東！最快明年3月上線服務
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播