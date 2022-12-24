中雪山山友失聯！7天黃金救援＋7天人道救援無果 忍痛結束搜救

搜救人員接連14天冒著高山攝氏零度下溫度及強風搜救，可惜仍找不到中雪山失聯山友，昨天結束搜救任務。（苗栗縣政府消防局提供）

2022/12/24 19:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕43歲林姓男子12月10日上午7點登頂中雪山，下山時失聯，苗栗縣政府、台中市政府消防局及保安警察第七總隊第五大隊、雪霸國家公園管理處人員、中華民國山難救助協會中區搜救委員會接連14天冒著高山攝氏零度下溫度及強風搜救，可惜未有所獲，昨天（23日）下午4點半結束搜救任務。

苗栗縣消防局指出，16名登山隊伍申請12月9日到雪山西稜行程，9日上午8點20分自小雪山遊客中心啟登，下午4點20分抵達230林道26公里營地，10日清晨5點起登，上午7點中雪山登頂，林男第一個返程，結果上午8點半返回26公里營地，登山隊伍獨獨不見林男的蹤影。

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林男有豐富的登山經驗，出發時身體狀況良好，手機無法接通，軌跡也留在10日，苗栗縣消防局接獲報案，台中市消防局、保七第五大隊及雪霸處支援，山難救助協會中區搜救委員會也加入。

搜救任務期間遇到寒流來襲，高山氣溫零度以下，加上東北季風強勁，搜救相當困難，陳男手機已無訊號，無法規劃明確搜救範圍，搜救人員也出動無人機，下切陡峭溪谷，進入箭竹林迷宮，任務艱鉅。

搜救團隊經過7天黃金救援時間及7天人道救援，仍未發現林男蹤影，昨天下午4點半結束搜救任務。苗栗縣消防局說，搜救任務很困難，但「搜救任務結束更困難」，也感謝家屬能體諒。

搜救人員出勢無人機空拍搜尋。（苗栗縣政府消防局提供）

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