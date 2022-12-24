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    首頁　>　社會

    台灣與香港籍跨國同婚案 法院12/29宣判

    已在美國結婚的台灣女性「貓貓」和香港人「阿雪」（持英國海外護照BNO），一度獲台北巿信義區戶政所登記同婚，再遭撤銷而興訟。台北高等行政法院定於29日宣判。（資料照）

    已在美國結婚的台灣女性「貓貓」和香港人「阿雪」（持英國海外護照BNO），一度獲台北巿信義區戶政所登記同婚，再遭撤銷而興訟。台北高等行政法院定於29日宣判。（資料照）

    2022/12/24 10:22

    〔中央社〕已在美國結婚的台灣女性「貓貓」和香港人「阿雪」（持英國海外護照BNO），一度獲台北巿信義區戶政所登記同婚，再遭撤銷而興訟。台北高等行政法院定於29日宣判。

    台灣伴侶權利推動聯盟指出，「貓貓」、「阿雪」兩人於2019年7月間在美國結婚，同年8月5日到台北巿信義區戶政事務所順利登記結婚。

    未料，兩人在辦理「阿雪」依親來台居留程序時，移民署認為她雖持有英國海外護照BNO，但仍是香港人，否准申請，並發函給戶政所；戶政所認為「阿雪」雖持有護照BNO，但應認是香港居民，依法還不能在台灣登記同婚，依職權撤銷婚姻登記。

    兩人不服，循序分別以戶政所、移民署為提告對象，打行政訴訟。台北高等行政法院陸續受理兩案，其中撤銷婚姻登記部分，日前辯論終結，定於12月29日宣判；依親居留部分仍在審理中。

    貓貓」曾在伴侶盟跨國同婚案件中自述指出，多年前在工作的青年旅館認識「阿雪」，兩人2017年在紐約旅遊時向對方求婚成功，並在2019年同婚通過後選在求婚紀念日到美國結婚。

    同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」2019年5月22日公布，並於同年5月24日正式生效，國民如果要與同性別外國人要在台灣辦理結婚登記，只要外國人本國也開放同婚即可登記，但如果外國人本國未開放同婚則無法登記。

    司法院2021年1月22日通過涉外民事法律適用法第46條修正草案，規定只要一方是中華民國國民，可以在台灣同性結婚，草案送立法院審議中。

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