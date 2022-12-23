拾荒婦「撿」2串衛生紙被索賠近18萬 失主恐嚇取財判刑1年

李姓拾荒婦「撿走」2串衛生紙賠17萬9800元，失主林婦被法官依恐嚇取財罪判刑1年。（讀者提供）

2022/12/23 13:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓婦人去大賣場買了兩串衛生紙回家，她把衛生紙放在家門口，結果被李姓拾荒婦撿走，林婦報警揪出李婦偷衛生紙，開口索討100倍賠償及10萬元「法律顧問費」，揚言「不賠就讓妳關5年」，不諳法律的李婦擔心去坐牢，共賠給林婦17萬9800元後，法官認為林婦此舉已涉恐嚇取財罪，判她徒刑1年。

判決指出，去年8月19日凌晨2點多，65歲李姓拾荒婦騎腳踏車行經鳳山五甲地區，發現林婦家門口的機車旁放置兩串衛生紙（市價798元），李婦誤以為是沒有人要的垃圾，順手「撿」走後，隔天上午，林婦發現衛生紙不見急忙報警。

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警方循線查出偷走衛生紙的人是李婦後，通知她到五甲派出所製作筆錄，林婦接到消息後也趕到派出所，得知李婦有意和解時，她竟開口索討100倍的賠償金，嗆聲：「若不支付100倍罰款，絕不和解且不原諒妳、要讓妳被關5年。」

不諳法律的李婦擔心會去坐牢，當天就帶著林婦去銀行，把2串衛生紙798元及100倍賠償金7萬9800元匯給林婦；隔月9日，林婦又跑到李婦家叫囂，指自己為了衛生紙被偷的事請教過法律人，要求李婦再付她10萬元「法律顧問費」，並再度揚言：「若不支付10萬元顧問費，絕不和解且不原諒妳、要讓妳被關5年。」

李婦迫於無奈只好再給10萬，但事後愈想愈不對勁，向友人請教後才發現自己被恐嚇取財，氣得前往警局報案提告。

高雄地院審理時，林婦否認恐嚇李婦，強調雙方都是出於自願簽下和解書，李婦也因獲得她的原諒，偷衛生紙的事被輕判罰金1千元。

但法官查出林婦曾涉及多起竊盜案，林婦也坦承，自己過去偷東西時，沒有被索討過100倍的賠償金，法官認為，林婦要求對方賠100倍，又出言恐嚇藉機貪取不法利益，已違背公序良俗且逾越常人得以容忍程度，因此依恐嚇取財罪判徒刑1年，並沒收17萬9800元的犯罪所得。

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