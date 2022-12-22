偷神明百年石製香爐 贓物未查扣仍判罪

李男竊取廟宇百年香爐，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2022/12/22 20:58

〔記者鮑建信／高雄報導〕有竊盜前科李姓男子，涉嫌竊取屏東廟宇百年石製香爐，並以小型銅製香爐替代放回原位，經管理員發現後報警查獲，雖未找到失竊的香爐，他仍被高雄高分院依竊盜罪判刑6月定讞，得易科罰金。

判決書指出，去年11月24日上午11點多，李男前往屏東縣竹田鄉公正路「永福堂」廟宇拜拜，被控竊取神桌上百年石製香爐，並將自備的小型銅製香爐放回原處，意圖掩人耳目。

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李男隨後把香爐放在機車腳踏墊上，並用白布遮蓋後載離現場。當天下午4點多，張姓管理員拜拜時，赫然發現香爐被掉包立即報案，潮州分局竹田分駐所調閱監視器清查，循線逮捕李嫌後，依竊盜罪移送屏東地檢署偵辦並起訴，但未找到失落的香爐。

李嫌辯稱，平日打零工兼撿回收，機車踏墊板處物品，為在寺廟附近撿到的紅色垃圾桶，原本就有蓋白布，否認竊取香爐。

一、二審法官勘驗監視器畫面，李車駛入巷口前，機車踏墊沒有東西，六分鐘後駛出，卻放置以白色布遮掩的大型物品，其形狀又非平整，至少有一邊呈圓孤形，與舊照所顯示石製香爐體積大小、圓孤外觀均甚相似，因此判刑6月，如易科罰金以1000元折算1日。

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