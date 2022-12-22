獨家》高虹安「Z9」3助理未送北檢複訊 調查官以「北檢跳電」請回

高辦前主任「Z9」吳達偉（如圖）等3人，昨天結束北機站的證人訊問後，未送台北地檢署複訊即獲請回。（讀者提供）

2022/12/22 11:30

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領助理費案，調查局北部地區機動工作站昨天以證人身分，秘密約談高辦女助理謝寧、陳湘晴及高辦前主任「Z9」吳達偉等3人，未送台北地檢署複訊即請回，如今不複訊的「理由之一」曝光；據悉，有調查官疑為避免3人曝光，昨向3人說「北檢跳電」，請3人擇日再來，理由令人莞爾。

昨早9時30分，謝寧、陳湘晴及吳達偉陸續赴北機站，調查官曾一度將3人帶開個別訊問，也曾讓3人同聚一室，偵訊至昨天下午4時許，3人結束北機站初訊後，未被帶至北檢由檢察官複訊，即以證人身分請回。

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據了解，3人同聚一室時，有調查官向3人說：「北檢那邊今天有一點狀況，跳電，今天就先回去，改天再過來」；由於調查官沒有要將3人帶至北檢複訊，3人作證後隨即搭乘多元計程車離去。

北機站為人員管制單位，一般人車無法隨意進入該機關，北機站為了保護3名證人，避免媒體訪拍，還安排多元計程車開進北機站，在門禁管制內的北機站大門前，讓3人直接走出建築物，不用走出門禁管制區即直接搭車離去。

據了解，昨天下午至深夜，北檢的偵查庭等各處，都沒有發生「跳電」等情況，不過有少數媒體聚集守候3名證人前去複訊；知情人士指出，北檢應該是斟酌案情需要及證人陳述內容，認為沒有複訊的急迫性，才要求北機站不需將3人帶來北檢。

對於高案相關偵查細節與步驟，檢調僅表示「無從也不便評論」。

調查局北部地區機動工作站昨天以證人身分，秘密約談高辦女助理謝寧、陳湘晴及高辦前主任「Z9」吳達偉等3人，未送台北地檢署複訊即請回。（讀者提供）

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