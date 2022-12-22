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    驚！嬰兒車無人推 竟自動穿越20米長路口

    1輛原本停在路旁的嬰兒車突然自動往前滑行，且還停在路口中間約10秒後再啟動往前滑行撞到電線桿才停住，滑行距離長達20公尺。（圖由民眾提供）

    1輛原本停在路旁的嬰兒車突然自動往前滑行，且還停在路口中間約10秒後再啟動往前滑行撞到電線桿才停住，滑行距離長達20公尺。（圖由民眾提供）

    2022/12/22 10:45

    〔記者湯世名／彰化報導〕毛毛的！彰化市崙平南路昨天出現一樁離奇畫面，1輛原本停在路旁的嬰兒車，突然自動往前滑行，且還停在T字路口約10秒，再啟動往前滑行撞到路旁電線桿後才停住，滑行距離長達20公尺，有民眾調監視器查看當場嚇壞說，看上去好像有人在後方推著嬰兒車走，像極靈異事件。不過昨天東北季風強勁，有可能是風大把嬰兒車吹動。

    今天有民眾出面表示，這輛廢棄的嬰兒車是附近一名資源回收業者帶回來放置，昨天並未綁緊，加上風大，因而吹動嬰兒車往前滑行，今天該輛嬰兒車已用繩子拴緊。

    有民眾PO網指出，昨天下午他母親出門時發現1輛嬰兒車停在自家門旁的電線桿前方，疑惑說「是誰把嬰兒車丟在家門口？」民眾趕緊調閱路口監視器，沒想到這一看不得了，嬰兒車竟然是從對面的路旁自己啟動，往前滑行並穿越T字路口，甚至中途還暫停在路口中央處約10秒，緊接著又啟動往前滑行，直到撞擊路旁電線桿才停住。滑行長度長達20公尺之遠。

    民眾趕緊向母親表示「那台嬰兒車是自己駛過來的」，當場被母親斥責「黑白講，哪有可能」，不過母親看過影片畫面當場嚇壞，直呼：「太恐怖了」。

    不過昨天下午東北季風強勁，彰化市區強風呼呼的吹，民眾認為應該是強風把原本放在路邊的嬰兒車吹動了，加上當地T字路口可能是路面坡度問題，正巧造成嬰兒車往前滑行，不過嬰兒車自動往前滑行，還在半途暫停後再啟動，看上去真的超像是有人在後方推著走，還是很嚇人。

    警方則表示，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或雇主1200元以上2400元以下罰鍰。

    1輛原本停在路旁的嬰兒車突然自動往前滑行，撞到電線桿才停住，滑行距離長達20公尺。（圖由民眾提供）

    1輛原本停在路旁的嬰兒車突然自動往前滑行，撞到電線桿才停住，滑行距離長達20公尺。（圖由民眾提供）

    該輛嬰兒車今天已被繩子綁住，不至再被強風吹跑。（記者湯世名翻攝）

    該輛嬰兒車今天已被繩子綁住，不至再被強風吹跑。（記者湯世名翻攝）

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