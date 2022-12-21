半夜被醉夫叫醒狂揍「乎妳死」69歲妻憤用電線勒斃76歲夫

長期遭家暴的婦人今天半夜被醉夫叫醒狂揍「乎妳死」，一氣之下趁夫熟睡時以電線將他勒斃。（警方提供）

2022/12/21 16:46

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市69歲吳姓婦人今天清晨趁76歲陳姓丈夫酒後熟睡時，以電線纏住其脖子，將他當場勒斃，犯後還打電話給大女兒稱「我要自殺」，警方據報趕抵現場，將吳婦當場逮捕。警方調查研判，吳婦疑遭陳男長期家暴，卻選擇隱忍未通報警方聲請保護令，且為照料有精神疾病的2女兒，精神壓力大，加上清晨3點多曾被陳男叫醒毆打辱罵「乎妳死」，應是釀成這場悲劇的主因之一，訊後將婦人依殺人罪嫌移送法辦。

彰化警分局大竹派出所今天上午7點多接獲吳婦的大女兒報案指出，母親聲稱要自殺，希望警方趕快到家裡查看，大竹所員警趕抵彰化市福山街住處，發現陳姓男子仰躺客廳地面，脖子上還纏繞著目測約60公分長的電線，地面留有高粱酒瓶，吳婦面無表情坐在一旁，但情緒不穩。消防員趕抵現場，發現陳男已無氣息，研判已死亡約1小時。

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吳婦向員警表示，今天清晨3點多陳男酒後把她叫醒，對她辱罵三字經，還動手打她狂罵說要「乎妳死」，她是清晨5點多趁陳男酒後在客廳沙發上睡覺時，以家裡存放的電線將他勒斃。

這起殺夫命案發生後，引起地方街坊議論，有鄰居表示，陳男酗酒已有很長時間，只要看到陳男就是醉茫茫的模樣，經常發酒瘋，還會摔東西，並且對吳婦施暴。以往吳婦還會對街坊鄰居打招呼，但最近2、3個月看起來都悶悶不樂，也不跟鄰居打招呼，會發生這起命案令人遺憾。

警方調查，吳婦與陳男婚後育有3子，2女兒未婚有精神方面疾病，住在福山街父母住處，由吳婦照料。陳男有慢性病，長期服藥控制，經常喝醉酒，酒後就動輒對吳婦施暴，夫妻倆經常口角，但警方都未接獲吳婦聲請保護令，應是選擇隱忍度日，今天會將陳男勒斃，應是不堪被家暴，加上要照料二女兒，精神壓力過大下遂下手殺死丈夫，不過確實犯案原因還要由檢方釐清。

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