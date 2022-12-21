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    金門女駕駛疑跨越雙黃線造成3車連環撞 初步排除酒駕

    左方白色轎車疑違規跨線與來車碰撞。（金湖分局提供）

    左方白色轎車疑違規跨線與來車碰撞。（金湖分局提供）

    2022/12/21 14:51

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局表示，昨晚在金湖鎮環島南路夏興路段發生3車碰撞意外，現場1度塞車，經查是1輛自小客車涉嫌違規跨越雙黃線導致，該車駕駛胸部挫傷送醫；3車駕駛均無酒後駕車情形，肇事責任由警方釐清中。

    縣警局金湖分局表示，昨晚8點多，歐陽姓駕駛開著白色自小客車，沿金湖鎮環島南路4段由夏興往后園方向行駛，至夏興公車站牌附近，跨越雙黃線要左轉進入夏興村，與對向由邱姓男子駕駛的白色自小客車發生碰撞，又波及歐陽姓駕駛後方由黃姓男子駕駛的黑色自小客車，造成歐陽姓女駕駛左手骨折、左腳擦挫傷及胸部挫傷，邱男及黃男未受傷。

    肇事地點位處西半島通往東半島要道，又是上坡處，二車對撞波及第3車，其中1車車頭嚴重毀損，現場流出大量汽油，金湖鎮公所據報，由環保課課長李博豪帶隊到場舖放木屑吸取油漬，立刻清除，減少二度車禍機率。

    金湖分局表示，警方據報到場，迅速排除事故及疏導交通，經對3方駕駛酒測，初步排除有酒後駕車行為。

    金湖分局副分局長蔡志慶說，車輛左轉不得占用來車道搶先左轉，並應顯示左轉燈光，及注意來、往車輛、行人，如不依規定而駛入來車道，將依「道路交通管理處罰條例」第45條，處600元以上1800元以下罰款。

    金門夏興上坡路段發生車禍，疑跨線行駛的轎車車頭毀損嚴重。（金湖分局提供）

    金門夏興上坡路段發生車禍，疑跨線行駛的轎車車頭毀損嚴重。（金湖分局提供）

    金門夏興路段發生車禍，現場流出大量汽油，金湖鎮公所據報，由環保課課長李博豪（右1）帶隊到場舖放木屑吸取油漬，減少二度車禍機率。（讀者提供）

    金門夏興路段發生車禍，現場流出大量汽油，金湖鎮公所據報，由環保課課長李博豪（右1）帶隊到場舖放木屑吸取油漬，減少二度車禍機率。（讀者提供）

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