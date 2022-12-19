懇請鄰居放輕腳步別嚇到嬰兒 惡鄰：「我會更吵」！

女網友在爆怨公社控訴，長期受樓上鄰居噪音所苦。3個月大的嬰兒經常被樓上的各種櫃子倒塌聲、跑步聲、移動家具聲嚇到，一天至少10次以上，三個月下來受驚嚇不下數十次。圖為情境照。（圖取自Freepik）

2022/12/19 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕惡鄰行為沒有極限！一對夫妻在外租屋，近一年來長期受樓上鄰居噪音所擾；各式各樣櫃子倒塌聲、跑步聲、移動家具聲，導致嬰兒經常受驚嚇尖叫爆哭。直到原PO忍無可忍，貼了一張紙條好聲好氣的拜託鄰居能夠在活動時放輕腳步，請求對方改善。沒想到問題改善不成，鄰居不僅請他們立即清除牆面殘膠，更回覆：「如果你覺得我家很吵其實可以選擇搬走，因為我接下來會更吵。」

女網友在臉書社團「爆怨公社」控訴，她和丈夫為租客，租住在15樓近一年，卻長期受16樓鄰居噪音所苦。3個月大的嬰兒經常被樓上的各種櫃子倒塌聲、跑步聲、移動家具聲嚇到，一天至少10次以上，三個月下來受驚嚇不下數十次。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，提醒過後情形仍未改善，再次忍耐直到嬰兒再次被樓上家具翻倒聲嚇到尖叫爆哭不止，於是在鄰居牆面貼了紙條客氣拜託樓上鄰居幫忙降低重物碰撞及腳步聲，不料狀況未改善外，一週後竟收到回覆：「貼在我家旁邊牆面上的字條，使用的膠帶是撕不下來的，造成公共牆面的損害。請你在週一前自行把殘膠處理好，不然我們打算提告『共牆糾紛』申請賠償。」

字條後段也回應噪音問題：「如果你真的覺得我家很吵，其實你可以選擇搬走，因為我家接下來會更吵，小孩鋼琴比賽及檢定即將開始，不可能因為你們就停止練習，最多練習不在晚上8點30分後。」

原PO怒斥：「難道只是租房子錯了嗎？看不起買不起房子的人會不會太過分？買房子的人就能如此囂張嗎？」原PO說牆面部分用去漬油僅花2分鐘就清潔乾淨，不明白為何要如此惱羞成怒；也表示自己從來沒提到鋼琴噪音，傳達的一直只是家具碰撞聲、錘子聲；更未曾否認紙條不是他貼的。

原PO憶起剛租房時，房東太太曾經提醒過他們樓上會很吵，一開始並未注意，因為影響到孩子才開始正視此問題。而如此自私行徑讓原PO無奈表示：「你的孩子是孩子，鋼琴比賽要我們體諒妳，我的孩子不是孩子，你們就要我們忍不了搬走嗎？兩家都有小孩難道如此自私嗎？」

許多網友看完文章紛紛表示：「態度囂張又惡劣欸」、「忍受不了就報警處理，這個是社維法裁罰」、「建議直接先錄影再報警，警察常常來會有紀錄，以後真要提告才有證據」、「現在的人有公德心這種東西嗎？」、「還好是租的，如果是買的很慘」。

也有不少網友為原PO抱不平：「有沒有17樓可以租呀？如果有去租17樓，每天吵，讓他感同身受一下」、「他能吵你，你就能吵他。用錘子伴奏也是一番心意」。

原PO貼了一張紙條好聲好氣的拜託鄰居能夠在活動時放輕腳步，請求對方改善。（圖擷取自爆怨公社）

鄰居回覆信。不僅稱狀況無法改善外，更揚言若殘膠沒清理乾淨就會提告。（圖擷取自爆怨公社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法