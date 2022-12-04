拿鋁條敲牆、噴防狼液 惡鄰嗆「我法律系」下場出爐

台中市郭姓女子只因不滿鄰居拿手機朝門口拍攝，涉嫌持鋁條敲打鄰居牆壁，還以防狼噴霧噴灑嗆「我法律系」等語，鄰居為此提告郭女恐嚇，一審郭女被判拘役30天，二審因民事部分郭女已賠償5萬元，獲緩刑2年。（資料照）

2022/12/04 21:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市郭姓女子與鄰居長期嫌隙，只因不滿對方拿手機朝門口拍攝，涉嫌持鋁條敲打鄰居牆壁，還以防狼噴霧噴灑嗆「我法律系」等語，鄰居為此提告郭女恐嚇，一審郭女被判拘役30天，二審因民事部分郭女已賠償5萬元，獲緩刑2年。

該案審理時，郭女否認涉案，辯稱鄰居常有甩門動作，讓她不堪其擾還受到驚嚇，拿鋁棍是為了擋住鄰居甩門動作，但法官勘驗監視器後，認為鄰居沒有甩門動作，反而是郭女持防狼噴霧與鋁棍在鄰居住家外犯行，認定犯行明確，判拘役30天，得易科。

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郭女上訴二審後，辯稱罹患輕度躁鬱症，當時犯行時病發，另全案民事部分，判決賠償5萬元，她已全數給付，希望減輕其刑，二審審理後，認為原審量刑妥適，不過因民事部分，已賠償被害人，加上郭女沒有前科，認為宣告緩刑為適當，判緩刑2年，並向指定公務機關，提供40小時義務勞務，可上訴。

判決指出，郭姓女子與鄰居長期嫌隙，去年3月2月上午11時許，郭女出門時，不滿鄰居拿手機朝門口錄影拍攝，怒罵「我今天哪裡惹到妳了是不是」，接著以防狼噴霧，朝著鄰居噴灑，還嗆聲「去報警」，接著又拿鋁棍，揮打鄰居家外牆，高喊「出來啦」。

鄰居家人被告知後出門理論，郭女則再怒嗆「我一大早走出來，沒有原因，她就拍我，她每天這樣騷擾我，她還要我怎麼樣，你要我怎麼樣，我一個女生住在這裡，我不覺得危險嗎？妳拿手機拍我妳要幹嘛？我法律系出來的，我可以告妳欸。妳要幹嘛？妳神經病啊，我神經病病史比妳長」等語，因此吃上官司。

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