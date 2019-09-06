素食女因烤肉味狀告鄰居 網友號召千人她家門前辦「烤肉趴」

2019-09-06 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲珀斯（Perth）近日有網友在臉書發起一場「為希拉卡登（Cilla Carden）舉辦的社區燒肉會」活動，吸引6000多人按下參加、1.3萬人有興趣，究竟什麼樣的烤肉會如此熱門？原來卡登是一名素食者，因不滿鄰居烤肉味飄進家中，竟一狀告上法院，敗訴後又透過電視節目分享自己的遭遇，最後才引來網友為她量身打造一場盛大的「烤肉趴」。

綜合外媒報導，卡登表示，自2018年末她的鄰居福（Toan Vu）不但刻意在後院烤肉，甚至故意在後院抽菸、讓孩子打籃球，讓她的後院充滿「惡臭」及「噪音」，導致她不但無法前往後院，更無法好好休息，憤而告上法院；但因缺乏證據，今年1月以及7月的訴訟皆遭到駁回，隨後她利用電視節目與採訪，企圖獲得「支持」，不過卻沒有人同情她的遭遇。

據報導，網友梅森（Bailey Mason）在得知卡登的故事後，隨即在臉書上發起「為希拉卡登（Cilla Carden）舉辦的社區燒肉會」活動，原定在10月19日在卡登家門口舉辦，梅森在活動簡介中表示「不要讓卡登破壞澳洲良好傳統」，除了鼓勵澳洲西部的居民共襄盛舉，還說當天要讓卡登用叉子吃「豬肉」。

這場社區「烤肉趴」活動最後獲得6000多人按下參加、1.3萬人表示有興趣，網友紛紛支持這項活動，但這項活動最後卻在昨（5）日遭到取消，由於梅森考慮到可能涉及的法律問題等因素，決定將此次活動轉型成「和平抗議」，並呼籲那些原定要參加的人捐款至澳洲農民的抗旱救災基金。

目前福先生已經停止在院子烤肉以及禁止孩子打籃球，但有另一戶鄰居也遭到卡登的投訴，這位鄰居認為「卡登的要求完全不合理，甚至侵害周遭鄰居合理使用自家空間的權利」；烤肉會和平落幕後，卡登還是堅持要繼續控告她的鄰居，直到勝訴。

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