南投逆子縱火燒屋致母死亡 一審判刑12年

廖姓男子（左，紅上衣者）在與母弟同住的房子潑汽油縱火，自己也有局部燒傷，而縱火不只波及鄰居房子，也造成母親因被燒燙傷死亡。（資料照）

2022/12/19 16:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市廖姓男子今年3月因母親碎唸，即買3桶共18汽油朝與母弟同住的房子裡外潑灑，還進屋要不良於行老母的居服員先離開，隨即點火致屋內外陷入火海，波及鄰居房子，起火後雖曾衝入屋把母親拖出來，但其母造成27%二至三度燒燙傷，引發感染死亡，南投地院法官經審理，將廖男依殺害直系血親尊親屬罪名，判處有期徒刑12年，並褫奪公權7年。

有縱火、毒品前科的41歲廖姓男子，今年3月23日和母親發生口角衝突，一氣之下帶3個塑膠桶到加油站加了18公升的汽油，回到與母弟同住的房子，先在騎樓朝房子四週潑灑，並推機車讓汽油流洩出來，因見大門反鎖即持棍棒打破客廳窗玻璃打破，將汽油朝屋內潑灑，後來拿著剩下的汽油進客廳，見母親和居服員，要居服員先走，並繼續把汽油灑在客廳，隨即走出拿打火機朝地面上的汽油點火，瞬間發生爆燃，居服員立即逃出。

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廖男的弟弟當時剛回來，見房子燒起來，衝入客廳要救母親，但自己也被燒到只好趕緊衝出去，而縱火的廖男此時才驚醒，進入火場把母親拖出，廖男自己有燒傷，其母顏面、頭頸部、臉部、四肢燒燙傷，全身體表27%二度至三度燒燙傷，經送醫救治仍因感染至多重器官衰竭合併敗血症，於5月23日死亡。

廖男其辯護律師曾稱其買汽油是為自殺，但若要自殺會選擇人煙罕至之處，不會在與母弟同住的房子內外潑灑汽油，且若有殺母親之犯意，就不會衝入火場救出母親，惟法官也不認同，認為廖男衝入火場拖出母親，充其量只是行為後表露悔意。而廖男稱有精神問題，經鑑定醫師認為他在該案行為時精狀況正常，且縱火當月體內安非他命檢驗陽性。

因廖男曾有縱火前科5年內再犯，故法官依刑法第272條規定加重其刑，但因警方前來處理時，他自承潑汽油縱火視為自首而減輕其刑，因此先遞加重後減輕，判處有期徒刑12年，法官也認為他不僅剝奪他人生命，也對人倫秩序造成嚴重破壞，日後出獄返回社會，不宜立即享有公權力，因此宣告褫奪公權7年。

廖姓男子買汽油潑灑再點火，火光熊熊，其弟被燒傷，他後來也衝入母親，把燒傷的母親拖出。（資料照）

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