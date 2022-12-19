高市廟會遶境放煙火釀空污 被開63張罰單裁罰近6萬

高雄廟會遶境放煙火釀空污，市府開出63張罰單共裁罰58700元。（取自社會事新聞影音）

2022/12/19 14:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市苓雅區1間廟宇舉辦遶境活動，現場燃放大量炮竹煙火，環保局認定燃放鞭炮產生粒狀物致空氣污染，今依空氣污染防制法開罰1200元至10萬元，炮屑廢棄物未清除開罰7次共9600元；警方另依違反道路交通管理處罰條例，裁罰56次共4萬9100元，總計開出63張罰單，裁罰總金額5萬8700元。

高雄市苓雅區1間武財神廟昨舉辦廟會遶境活動，遶境隊伍於昨夜行經苓雅區苓南前路、海邊路口，還擴及前金等區，沿路現場燃放大量炮竹煙火，還以貨車載運炮竹煙火，警方制止要求停止燃放，民眾今將影片PO上網路社群「社會事新聞影音」，稱廟會封路燃放鞭炮造成空氣污染。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，昨未接獲民眾通報，並未到場稽查，今檢視民眾提供影片，確實有燃放鞭炮產生粒狀物致空氣污染，將逕行依空氣污染防制法32條規定舉發，並裁處1200元至10萬元罰鍰。

此外，廟方沿路產生炮屑廢棄物未清除，環保局依廢清法第27條規定開罰1200至6000元，總計開罰7次共9600元；市府警察局依違反道路交通管理處罰條例，裁罰56次總金額4萬9100元，其中苓雅警分局舉發3件，裁罰3600至7200元。

環保局呼籲廟會舉辦活動應避免燃放鞭炮造成空氣污，產生的廢棄物也須立即清除，以維護市民居住環境；警方呼籲民眾參與民俗節慶遶境活動，務必約束自律並遵守相關法令，共同守護優質宗教文化活動。

高雄廟會遶境放煙火釀空污，市府開出63張罰單共裁罰58700元。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法