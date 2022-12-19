世足冠軍賽夜民眾瘋看 南警趁機打擊犯罪收獲嘛豐
〔記者王俊忠／台南報導〕18日夜間世足賽冠軍戰開打，許多飲酒及營業場所均以此全力促銷廣告招攬客人，台南市警局第二分局全日實施「威力掃蕩專案」勤務，並在晚間9時由分局長朱信憲帶領28名警力針對轄區多處KTV、酒店、PUB等幫派經營、依附、圍事或賴以為生的處所掃蕩臨檢。1天下來查獲通緝逃犯2人、酒駕公共危險罪2件2人、涉竊盜犯嫌4件1人，全力維護轄區治安平穩。
二分局南門派出所警員吳宗懋、黃瀚緯於18日下午3時半許前往中西區西門路1段某養生館前處理車輛違停案時，經上前敲門詢問，原躺在養生館內的男子一見警察急忙起身上樓，後續經養生館負責人開門時，並帶同員警上樓臨檢都未發現蹤跡。
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在員警鍥而不捨的帶同負責人逐處檢視，才在3樓後方曬衣間發現在該處躲藏的蘇姓男子。40歲的蘇男（七股區人）神情緊張，員警以警用電腦查詢其竟因毒品罪嫌、傷害、搶奪等案件，於今年12月1日被台南地檢署與台南地院通緝在逃，18日到養生館訪友，竟因為門口不認識之人車輛違停，難逃員警認真盤檢而落網、解送歸案。
另名40歲高雄人的陳姓毒品犯嫌因夜間來台南訪友，19日凌晨0時準備回家、在中西區忠義路段等候計程車之際，恰遇員警前往準備臨檢場所，陳嫌一見到警車及員警下車、急忙加速走開閃躲，為眼尖的博愛派出所所長陳柏文等員警察覺有異，立即上前攔檢，除查知其有毒品相關資料，並在陳嫌配合打開背包受檢時，發現背包內藏放有第二級毒品安非他命殘渣的K盤及使用過的針頭等物品，經帶回調查、尿液檢驗亦呈現毒品反應，全案訊後依毒品危害防制條例調查送辦。