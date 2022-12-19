世足冠軍賽夜民眾瘋看 南警趁機打擊犯罪收獲嘛豐

蘇姓逃犯在養生館內一樓休息。（警方提供）

2022/12/19 10:40

〔記者王俊忠／台南報導〕18日夜間世足賽冠軍戰開打，許多飲酒及營業場所均以此全力促銷廣告招攬客人，台南市警局第二分局全日實施「威力掃蕩專案」勤務，並在晚間9時由分局長朱信憲帶領28名警力針對轄區多處KTV、酒店、PUB等幫派經營、依附、圍事或賴以為生的處所掃蕩臨檢。1天下來查獲通緝逃犯2人、酒駕公共危險罪2件2人、涉竊盜犯嫌4件1人，全力維護轄區治安平穩。

二分局南門派出所警員吳宗懋、黃瀚緯於18日下午3時半許前往中西區西門路1段某養生館前處理車輛違停案時，經上前敲門詢問，原躺在養生館內的男子一見警察急忙起身上樓，後續經養生館負責人開門時，並帶同員警上樓臨檢都未發現蹤跡。

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在員警鍥而不捨的帶同負責人逐處檢視，才在3樓後方曬衣間發現在該處躲藏的蘇姓男子。40歲的蘇男（七股區人）神情緊張，員警以警用電腦查詢其竟因毒品罪嫌、傷害、搶奪等案件，於今年12月1日被台南地檢署與台南地院通緝在逃，18日到養生館訪友，竟因為門口不認識之人車輛違停，難逃員警認真盤檢而落網、解送歸案。

另名40歲高雄人的陳姓毒品犯嫌因夜間來台南訪友，19日凌晨0時準備回家、在中西區忠義路段等候計程車之際，恰遇員警前往準備臨檢場所，陳嫌一見到警車及員警下車、急忙加速走開閃躲，為眼尖的博愛派出所所長陳柏文等員警察覺有異，立即上前攔檢，除查知其有毒品相關資料，並在陳嫌配合打開背包受檢時，發現背包內藏放有第二級毒品安非他命殘渣的K盤及使用過的針頭等物品，經帶回調查、尿液檢驗亦呈現毒品反應，全案訊後依毒品危害防制條例調查送辦。

蘇姓逃犯躲在養生館3樓曬衣間被員警查獲。（警方提供）

陳姓毒品犯嫌在台南中西區忠義路段被員警查獲安非他命毒品及針頭。（警方提供）

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