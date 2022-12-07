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    雲警威力掃蕩 警察局長率隊擴大臨檢

    雲林縣警察局長李謀旺（右）與刑警大隊大隊長曾順光（左）親率警力執行威力掃蕩擴大臨檢勤務。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣警察局長李謀旺（右）與刑警大隊大隊長曾順光（左）親率警力執行威力掃蕩擴大臨檢勤務。（記者黃淑莉攝）

    2022/12/07 21:37

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣警察局執行「威力掃蕩擴大臨檢專案」，共計出動200多名警力，加強臨檢酒店、KTV、小吃部及不法份子、黑道幫派經營、依附、圍事、賴以維生的場所，展現打擊犯罪決心。

    今天的臨檢專案勤務由雲林縣警察局長李謀旺到虎尾分局主持勤教，通令所屬展開「系統性掃黑」。

    李謀旺指出，警察是24小時全年無休維持治安工作，警察局為打擊黑道、幫派、暴力犯罪，辦理威力掃蕩專案臨檢勤務，針對縣轄內KTV、小吃部、酒店、不法份子及黑道幫派經營場所，還有依附在黑道圍事賴以維生的行業，執行強力掃蕩擴大臨檢，加強清查不法。

    李謀旺說，警方也結合縣府各局處執行聯合稽查，以刑事及行政手段雙管齊下，阻斷幫派份子經濟來源，絕對不容許黑道、幫派、暴力犯罪來影響社會治安，造成居民恐慌。

    雲林縣警察局指出，這次專案勤務從12月5日到7日已出動200多名警力，臨檢70處所、路檢14處、巡邏22班次，共計查獲公共危險14件14人、毒品案12件12人、詐欺案18件18人、竊盜11件11人及槍砲彈刀、恐嚇取財、妨害自由、傷害等各類犯罪26件26人。

    除了臨檢，警察局還採「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生的衝突事件，避免聚眾鬥毆、街頭暴力事件再次發生，整合全體警力，運用霹靂手段，掃除地區治安亂源。

    雲林縣警察局今天晚上執行「威力掃蕩擴大臨檢專案」，針對KTV、酒店、小吃部等場所加強臨檢。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣警察局今天晚上執行「威力掃蕩擴大臨檢專案」，針對KTV、酒店、小吃部等場所加強臨檢。（記者黃淑莉攝）

    路檢採「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式。（記者黃淑莉攝）

    路檢採「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式。（記者黃淑莉攝）

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