新住民分享耶誕過節方式 「菲」常盛大長達4個月慶典

菲律賓新住民陳咪咪分享菲律賓慶祝耶誕的方式。（記者王冠仁翻攝）

2022/12/18 14:49

〔記者王冠仁／台北報導〕耶誕節即將在下周日登場，移民署為了讓新住民盡快融入台灣社會、了解不同文化之間的差異，移民署在此次「新住民家庭教育暨法令宣導」課程中，找來菲律賓新住民陳咪咪擔任講師，她分享菲律賓人慶祝耶誕節的方式。陳表示，對於菲律賓人而言，耶誕節就跟華人的農曆新年一樣重要，世界上沒有人比菲律賓人更會慶祝耶誕節，因為菲律賓人慶祝耶誕節是長達4個月的耶誕慶典。

移民署說，陳咪咪來台已經34年，目前不僅在外商公司工作，還擔任台北市新移民婦女暨家庭服務中心通譯。

請繼續往下閱讀...

陳咪咪表示，在菲律賓當地，每年9月到12月都在慶祝耶誕活動，故被稱為「Ber Months」，這4個月間，各地會舉辦九日彌撒、主顯節、黑面拿薩勒盛宴、聖嬰節等盛大活動，街道上充滿濃濃的耶誕氣氛，表達對過去一年的豐收獻上感謝之意。

不過，在飲食上，菲律賓人則會吃義大利麵，代表長壽；吃甜糕則有家庭親密的含意，並且會準備圓形水果，寓意是招財進寶，與台灣習俗類似。

陳咪咪指出，菲律賓的170種語言中，當地官方語言除了英文之外，也有菲律賓當地叫「TAGALOG」（他加祿）語言，但是在馬尼拉很多人會把這兩種語言混在一起講，稱為「TAGLISH」，用它講「聖誕節快樂」叫做「馬里加楊 伯斯科」﹙MALIGAYANG PASKO﹚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法