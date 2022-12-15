富商人間蒸發弟殺兄？姊陳情「生要見人死要見屍」 偵辦過程曝

台北市刑警大隊毒緝中心曾調派警犬協助搜尋屍體。（翻攝資料照）

2022/12/15 20:22

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北市富商失蹤逾1年！胞弟涉殺人遭聲押 法官裁定無保請回

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市信義區楊姓富商人間蒸發案，若不是楊男姊姊不斷向市警察局陳情，要求「生要見人，死要見屍」，引起警察局長楊源明與市刑警大隊長蔡燕明的注意，指揮毒緝中心全面介入偵辦，否則全案可能就此石沉大海。

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據了解，楊姓富商去年6月間自台北市松德路豪宅離奇失蹤，承辦的轄區信義分局曾經到豪宅鑑識，在浴室有發現些微血跡反應，但認為可能是牙齦或小傷口等流血，因此並未重視，暫時推定為一般失蹤案件。

不過，楊男2名姊姊持續對弟弟安危感到擔憂，認為8弟與9弟之間有產權糾紛，懷疑可能因此遇害，今年6月間透過多個管道，向台北市警察局長楊源明與市刑大蔡燕明陳情提出多方疑點，希望警方重視，她們說，最低的期望就是「生或死，至少要搞個明白」。

蔡燕明指示支援信義區的毒緝中心全面介入偵辦，會同鑑識中心多次重返現場地毯式蒐證，陸續在浴室地板、浴缸、洗手槽排水管及洗手檯下方的1罐清潔劑上，分別查出有微量或大面積血跡反應，顯示現場曾發生事故，但經人工以清潔劑和清水洗除。

此外，鑑識人員在主臥室至浴室前的一塊120X120公分面積的磁磚接縫處，採到另外一組血跡浸潤樣本，根據血液滲入地磚縫隙的情況，研判極有可能是案發第一現場。

警方為穩定情況證據，同時調閱豪宅用水狀況，發現楊男平均每兩個月用水共約8千多公升，但在他失蹤的6月間，用水量卻飆高達到1萬4千多公升，顯示有不明用水，疑為清洗案發現場。

北市刑大此時鎖定查楊男的排行第9的弟弟「阿旗」，調查發現，他在案發當日與案發後，曾多次進出哥哥住處，還帶著不明大型包裹等物品離開；尤其，專案人員發現平日從無登山健身習慣的他，竟多次到虎山步道登山，警方調閱沿路監視畫面比對包裹比例大小，「阿旗」涉嫌情況愈加重大。

警方曾傳喚「阿旗」到刑事局測謊，並根據他的手機定位路線回溯調查，派警犬搜山蒐證，但均未發現到更有利的物證。

但台北地檢署檢察官認為事證有待深入調查，本月13日再次傳喚「阿旗」到案，以各種情況攻防訊問，以期攻破心防，聲請法院羈押。

富商失蹤後，監視器拍到弟弟曾進入大樓搬東西離開

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