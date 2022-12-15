北市富商失蹤逾1年！胞弟涉殺人遭聲押 法官裁定無保請回

監視器曾拍下楊九弟在楊男失蹤後，曾進入大樓內搬東西離開的影像。（資料照）

2022/12/15 18:44

〔記者張文川／台北報導〕台北市57歲楊姓富商去年6月返家後卻離奇失蹤，檢警偵查認為與他有家產糾紛的九弟，於案發前後多次進出對方家中，並在楊家發現他的血跡，懷疑他涉案，昨拘提他到案，他矢口否認犯罪，檢方依殺人罪嫌聲請羈押；台北地院今下午召開羈押庭後，認為從檢方所提舉證無從證明九弟知道被害人下落和失蹤理由等，嫌疑未達重大程度，裁定無保請回。可抗告。

北院強制處分庭指出，經法官訊問後，認為檢察官聲請羈押為「無理由」，故應予駁回，裁定請回。

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裁定指出，楊九弟否認犯行，法官檢視檢察官聲請書所列的證據，認為無從得知被害人下落、家中血跡的原因、留下血跡的時間，以及被害人是否遭殺害？或於何時遭殺害？九弟登山所攜帶的物品是什麼？與被害人又有何關連性？等等，依照目前證據，尚難以直接認定楊九弟涉犯家庭暴力殺人罪、刑法遺棄屍體罪，未達嫌疑重大程度，故裁定請回。

警方調查指出，楊家有十兄弟姊妹，失蹤的楊男在家中排行第8，曾預錄遺言表示死後財產要交給姊姊，55歲的九弟不滿，與八哥對簿公堂，經協調後和解。

警方調查，楊八哥獨住於信義區松德路大樓，去年6月18日中午他搭電梯返家後即未再出門；同日傍晚，楊九弟揹著提袋搭電梯上樓，隔天下午離開時，身上已無揹東西。

當時是疫情三級警戒期間，楊男的2位姊姊要送餐給他未獲回應，打LINE也未讀，姊姊遂於21日晚間7時許，協同警察與鎖匠破門查看，屋內卻空無一人，楊男宛如人間蒸發，手機關機，家人報案失蹤協尋。

檢警追查多時，查出楊九弟在同月20日、21日2度進出社區，之後帶著大紙箱和包裹離開，檢警循線追查楊九弟案發後曾經去過的登山步道，出動警犬隊搜山，皆無所獲，一度以失蹤案結案。本月13日檢察官指示警方拘提楊九弟到案，今向北院聲押。

但法官下午開庭審理後，認為罪證不足，裁定請回。

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