廿年前北市女教師無屍命案 情節與信義區楊男案高度相符

監視器曾拍下阿旗在阿金失蹤後，曾進入大樓內搬東西離開的影像。（資料照）

2022/12/15 13:58

〔記者劉慶侯／台北報導〕2001年台北市大安區發生的英文女老師張靜華無故人間蒸發案，是台灣司法史上第一件自始至終找不到屍體，且凶手李正位至今否認涉案，但仍被判無期徒刑的案例。台北市信義區發生楊姓富商生死不明的案件，警方偵蒐過程幾乎與張案相符，兇嫌是否能認罪伏法，將在在考驗著檢警的功力。

當年四十歲的張靜華是留英雙碩士，因為家境優渥，單身的她獨自住在台北市大安區，並在住處開班教授英文及鋼琴。2001年6月14日，張女突然與學生和親友失去連絡，家屬最後選擇報警破門而入，結果空無一人，只見屋內擺設整齊，沒有明顯異狀。

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不過，警方在蒐證中，在浴室發現裡擺放了一台電風扇，認為與常情不符，因此通知鑑識中心人員到場採證。結果先後查到包括噴濺血跡、血水彈濺、血水殘跡等大量殘留，兩坪大的浴室竟有107處血跡，經與張靜華家屬比對證實相符。

警方當時根據血跡各種噴、濺、灑、流的量，計算出已逾人體約3分之1左右，研判張女應是凶多吉少。警方隨後調閱張女住處的當月用水量，發現高達一萬餘公升，顯示她的浴室可能被用來作為分屍場所，兇手在殺人後，用水和洗潔劑大量清洗現場。

警方為釐清真相，開始清查張靜華的交友狀況及財務，結果發現張女失蹤之後，信用卡曾遭一名女性到自動提款機取款。警方進而查出盜刷信用卡的人為李正位的妹妹，李下位在案發後多次出境前往中國。

警方調查，張靜華與李正位是在案發前兩年透過友人介紹認識，不過雙方並未進一步來往，張女則在後來另結交一位吳姓男友。不過在案發前半個月，李突然密集聯繫張女，張女也為感到疑惑，向友人吐露。

警方鎖定李正位涉嫌重大，先秘密偵訊李的妹妹，她表示提款卡是哥哥給的，她並不知道是誰的。她並向警方表示，哥哥因為經常往返中國，所以在台灣時都以她的車代步。

警方得知隨即針對車輛進行採證，鑑識人員在駕駛座後座的竹編坐墊下、遮陽板上發現血跡，接著又在車廂底墊發現大量呈滲漏狀血漬，鑑識人員推估，血量至少有十幾毫升，再次認定張靜華應該已經遭殺害。

警方多次傳喚李正位返台說明，李男事隔3個月後才在律師陪同下到案說明，他辯稱會刷張女的信用卡，是因為對方欠他錢，至於妹妹的車上為何會有張女的血跡反應，他則推說完全不知情。

由於這起命案沒有屍體、凶器、更沒有直接證據，嫌犯也堅持否認涉嫌，但檢察官仍是根據科學佐證起訴，法官審理時為求慎重，要求警方重回現場採證，然最終認為檢警蒐證確實，依法究辦。

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