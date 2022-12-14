謠言終結站》臉書出現陳文茜存股社團？ 查核：本人已澄清

網傳一則以陳文茜名義發布的貼文廣告，內容包含邀請民眾加入「存股社團」。經查證，陳文茜本人已發文澄清上傳相關廣告的並非她本人，也從未接受任何廣告商邀請拍攝廣告。（圖擷自臉書）

2022/12/14 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台流傳一則以陳文茜名義發布的貼文廣告，內容以她罹癌作為宣傳賣點，廣邀民眾加入「存股社團」。查核平台表示，陳文茜已發文澄清，上傳相關廣告的並非她本人，她也從未接受任何廣告商邀請拍攝廣告。查核平台也提醒民眾，務必當心這種盜用公眾人物的詐騙案件。

查核平台《MyGoPen》昨（13）日發布報告指出，社群平台臉書近日流傳一則以陳文茜名義發布的貼文廣告，標題寫著「晚安，我的生命」，內文除了敘述她嚴重的病情，還說，「文茜的生命已無多日，可能這是文茜最後一篇PO文了...」、「我和TVBS的財經欄目專家共同開設了一個存股社團，希望將我們成功的經驗分享給大家。我們會在社團裏將多年投資心法分享給大家，並且對當下市場形勢下的選股策略做分享。」

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陳文茜本人已於今年11月28日在正版「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專發文澄清，除了說這些廣告並非她所發布，也強調她從未接受任何廣告商邀請，即便是正常的廣告拍攝也沒有。

關於識別專頁是否為詐騙的方法，《MyGoPen》建議利用臉書「粉絲專頁資訊透明度」來判斷。除了可查看該專頁的建立時間之外，還有更改名稱的紀錄，專頁管理員人數、管理員所在國家地區以及粉絲按讚人數等要素納入考量。

《MyGoPen》綜合以上呼籲，該案是詐騙集團拿大家對陳文茜罹癌的同情心，試圖引導加入「存股社團」、「股市權威老師」。而類似該案利用公眾人物影響力來詐騙的案件層出不窮，像是透過話術誘騙民眾投資、購買理財課程、提供個人資料等，甚至進一步騙取金錢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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