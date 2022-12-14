到霞喀羅步道打獵 男遭協作持獵槍威嚇、拿球棒毆打

楊、陳兩男無證照違規持有獵槍部分，警方依規定查扣並予以行政裁罰。 （記者廖雪茹翻攝）

2022/12/14 16:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣19歲陳姓男子10日偕友到霞喀羅國家步道白石一帶狩獵，與林務局簽署合作備忘錄的登山協作團體成員21歲楊姓男子，疑不滿陳男狩獵打擾到登山露營的遊客，11日約陳男等2人到家中，涉嫌持獵槍威嚇，用球棒毆打頭、肩背等處，警方將全案依妨害自由、重傷害等罪嫌移送新竹地檢署。

衝突地點發生在霞喀羅國家步道，林務局新竹林區管理處說，雖然林管處與登山協作團體屬合作關係，並無雇傭關係，但基於雙方合作備忘錄的精神，尤其在「尊重在地部落」部分，將請協作團體重視，加強僱用成員的教育訓練。

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陳姓男子11日由家人陪同到醫院驗傷，持驗傷單報案。警方初步調查，楊、陳雙方都是在地原住民，彼此認識，陳男等2人在霞喀羅飲酒狩獵與楊男發生衝突後，楊男約陳男等2人到家中，協調過程楊男酒後一時氣憤，涉嫌持獵槍威嚇陳等2人，持球棒毆打頭、肩背等處造成挫傷。

橫山警分局說，楊姓男子13日到所製作筆錄，警詢後移送法辦。另楊、陳兩男無證照違規持有獵槍部分，依規定查扣並予以行政裁罰。

新竹林管處說，林管處今年與登山協作團體簽署合作備忘錄，雙方就霞喀羅國家步道白石駐在所周邊宿營地現場管理，包括宿營地範圍、宿營時間、垃圾及廚餘管理、引火行為、協助環境清潔等，以備忘錄規範協作團體的商業行為，並合作維護步道。雙方屬合作關係，並無雇傭關係，楊男並非林管處協作。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

新竹縣19歲陳姓男子偕友在霞喀羅國家步道的白石一帶狩獵，與林務局簽署合作備忘錄的登山協作團體成員楊姓男子發生衝突，沒想到事後衍生出毆打致傷事件。（（記者廖雪茹攝）

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