男子約妻討論離婚事宜 竟恐嚇「斷腳筋」強行硬上

小惠與阿樑談論離婚事宜，竟遭到毆打性侵。（情境照，與本案無關）

2022/12/09 21:51

〔記者吳政峰／台北報導〕男子阿樑（化名）2020年間約妻子小惠（化名）返家討論離婚事宜，聽到小惠將南下工作，竟一時失控動粗，恐嚇將對她毀容、斷腳筋、打斷鼻樑，並把裙子撩起強行硬上性侵。小惠不滿，堅持提告，一審士林地院依妨害性自主罪判阿樑3年6月刑；傷害罪則判刑6月，得易科罰金18萬元，日前獲得二審高等法院駁回阿樑上訴。

阿樑與小惠感情不睦，2020年間相約返家討論離婚及女兒的監護權歸屬，沒想到阿樑聽到小惠將南下工作的消息後，竟無法接受，一時失控拉小惠至客廳，恫稱：「不要再去上班，那些人只是想上你，你就好好在家裡帶小孩，要不然我會給你毀容、斷你腳筋，你前途就毀了」等語，再抄起酒杯作勢朝小惠丟擲。

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阿樑接著徒手掐小惠脖子嗆聲:「相不相信我現在就打斷你的鼻樑」，再把她拽到廁所，以拳頭捶胸口、推撞於石造浴池，害小惠右肩挫傷、右臀瘀傷、右大腿紅腫、右膝瘀傷、左前臂挫傷。

已經失心瘋的阿樑得寸進尺，硬生生脫掉小惠的裙子與內褲，強拉至臥房後壓制在床性侵。小惠不甘受辱，等到阿樑出門上班後，立刻前往警局報案。

一審士院指出，阿樑不思理性解決問題，未尊重他人身體，僅為滿足一己私慾，竟對小惠施加強制、恐嚇、傷害及強制性交犯行，嚴重欠缺對他人自主權及身體權的尊重，對小惠造成創傷，犯後又否認犯行，尚未與小惠和解並賠償損失，態度不佳，決定依強制性交罪判刑3年6月；傷害罪判刑6月，得易科罰金18萬元。

阿樑不服，提起上訴，但高院認為，士院判決已經詳細記載量刑審酌各項情狀，並予以綜合考量，在法定刑內科處其刑，尚屬妥適，雖然阿樑於高院審理時承認傷害犯行，但仍有辯解，並未取得小惠諒解，且原審僅量處3月刑，並未過重，故合議庭評議後認為阿樑上訴無理由，日前予以駁回。

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