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    男離婚火速再婚 舊愛怒嗆前夫遭新歡告恐嚇

    經營長照夫妻離婚男火速娶新歡，舊愛怒嗆前夫被新歡告恐嚇，高雄地院判她無罪。（記者黃良傑攝）

    經營長照夫妻離婚男火速娶新歡，舊愛怒嗆前夫被新歡告恐嚇，高雄地院判她無罪。（記者黃良傑攝）

    2022/12/12 22:13

    〔記者黃良傑／高雄報導〕郭姓男子因案入獄6年，期間蘇姓妻子獨自扛起扶養2個孩子重擔，還幫他還了數百萬債務，也寄錢給在獄中的丈夫，郭男出獄找不到工作，夫妻合開長照公司，兩人後因個性不合協議離婚，郭又與長照人員呂女結婚，前妻怨懟傳訊郭男「我不會放過你的」、「畜生必須加倍受報」，新歡呂女擷圖提告恐嚇，檢方起訴前妻蘇女，但法官認為，蘇女傳送的文字訊息並未致生危害於前夫新歡，故判蘇女無罪。

    高雄地院法官審理時，郭男出庭稱前妻是恩人，不會去告一個恩人，自覺對不起前妻和現任妻子2人，前妻簡訊内容只是發脾氣的對話，因覺得自己虧欠前妻，才任由她情緒勒索，甚至以死相逼，他不知原來配偶可代替另一半提告，因此，並沒有對前妻提告之意。

    判決書指出，被告蘇女與被害人郭男原為夫妻關係，兩人經營長照公司，2人協議離婚後，不久，郭男便與長照機構認識的呂女再婚，蘇女心生怨懟，去年6月間，以通訊軟體LINE傳訊郭男，欲危害前夫財產及人身安全，現任妻子見郭和前妻對話訊息，認為恐危害丈夫安全，擷圖提告刑法恐嚇危害安全罪嫌。

    郭男以被害人非告訴人身分應訊，指前妻平時習慣傳情緒話語，他被關6年的期間，前妻幫還了好幾百萬債，出獄後找不到工作，信用又不好，兩人便合開長照公司，在公司認識呂女同住一起，自覺都對不起現任和前任妻子，常罵自己畜出豬狗不如。

    法官認為前妻蘇女心生憤恨，所為情緒發洩性的謾罵、指摘，客觀上應僅是單純語言暴力，對於被害人前夫郭男而言，某種程度上雖屬精神上不法侵害，尚難認定被告傳送文字訊息，有任何通知將加惡害於被害人之意思或事實，並未致生危害於前夫新歡，故與刑法恐嚇危害安全罪的構成要件不符，判蘇女無罪，仍可上訴。

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