狠劈前妻22刀 醋夫殺人未遂收押

高姓男子涉嫌狠劈前妻22刀，法院已經裁定羈押。（資料照）

2022/03/03 16:56

〔記者王定傳／新北報導〕35歲高姓男子疑似因不滿前妻陳姓女子另結新歡，昨發生爭吵後，盛怒之下涉嫌至廚房取菜刀往陳女猛劈22刀，所幸陳女及時求助119撿回一命，新北地檢署昨依殺人未遂罪嫌聲押高男，新北地院今日裁定收押。

據了解，高男與陳女婚後口角不斷，雖育有一子，但還是協議離婚，不過，兩人離婚後仍同住在新莊區中和街某公寓；陳女因已經單身，所以另交男友，而這件事被高男悉知，於是打翻醋桶大發雷霆。

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昨上午8時許，高男向陳女質問另結新歡一事，陳女認為不干高男的事，遂不願交代，高男越講越氣，盛怒之下衝進廚房，拿了菜刀跑到客廳就往陳女身上一陣亂劈亂砍，陳女身中22刀，傷口集中在手臂、後背，多半是劃傷，後背則有1至2處穿刺傷，但僅2至3公分深，很幸運地並沒有傷及要害。

陳女在情急之中緊急打給119求救，消防同時通知警方到場，到場就見陳女一身血，趕緊將她送往衛福部立台北醫院急救，沒有生命危險，高男犯案後亦自殘，所幸傷口也不深，送醫包紮後無礙。

高男被逮回警所後行使緘默權，從頭到尾不肯說話，警方問不出原因，將待陳女休養後再行筆錄製作以釐清案情。訊後，警方依殺人未遂罪嫌，將高男移送法辦；檢方複訊後將高男聲押獲准。

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