12小時打近300通電話！ 恐怖前夫嗆「殺了你」還盯哨被起訴

宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

2022/06/21 11:19

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣張姓男子為了逼前妻復合，6月1日當天在12小時內狂打近300通電話，傳LINE威脅「我發誓我要是抓不到你我誓不為人」、「我要殺了你」等語，還到前妻工作場所和住處盯哨、丟玻璃瓶，宜蘭地檢署偵結，張男涉犯恐嚇、跟蹤騷擾防治法罪嫌起訴。

張男在6月1日上午8點至晚上8點間，瘋狂撥打行動電話240餘通、通訊軟體line電話50餘通，並開車到前妻工作處所及住處盯哨，要求前妻出來會面；警方獲報後前往告誡，張男雖然短暫離開，但又返回守候，並丟擲玻璃飲料瓶至碎裂滿地，警方隨即派員逮人。

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起訴書指出，張男除了盯哨、狂打電話干擾前妻，因無法與前妻碰面，還以LINE訊息恐嚇，「你去死吧」、「逼我把事情鬧大」、「你會死的（得）很慘」、「你等著」、「不殺你不甘心」、「我就是要押你」、「看你自己上車還是被我抓上來的差別而已」、「我先把你拖去遊街」、「如果讓我知道妳偷跑了耍了我我會讓你知道有什麼後果」，並嚷嚷「我快狂到受不了了」、「我越來越狂了」。

面對檢調，張男否認有犯行，但前妻指訴明確，也有監視器、對話紀錄等證據，張男犯嫌應可認定，檢方認定，張男涉犯刑法第305條恐嚇罪嫌、跟蹤騷擾防治法實行跟蹤騷擾行為罪嫌，提起公訴。

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