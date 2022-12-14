虎尾汽車潑漆砍人查出案外案 暴力集團主嫌羈押禁見

虎尾汽車潑漆砍人查出案外案，警方查獲暴力犯罪集團。（記者詹士弘攝）

2022/12/14 16:29

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林虎尾鎮光復路11月25日發生汽車遭潑漆，車主與同夥砍傷路人案，警方深入追查後破獲案外案，檢肅瓦解以陳姓男子為首的暴力犯罪集團，查獲犯嫌7人，除已被羈押的3名嫌犯外，陳姓主嫌也羈押禁見，警方扣押辣椒槍、球棒、無線電及手機2支等犯罪工具，強調掃蕩暴力黑幫，會全力查辦到底。

日前虎尾發生暴力團伙砍傷過路客案，被害人手腳筋都被砍斷，目前雖無生命危險，但要恢復到原來的正常狀況恐有難度，雲林縣長張麗善表示，社會處已介入協助中。

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雲林縣警局表示，日前虎尾發生百萬名車遭潑紅漆，車主與友人竟誤認被害人潑漆而加以砍殺，導致該被害人傷重送醫，進住加護病房，引起社會一片嘩然，警方旋即逮捕相關主事者，後經警察局掃黑專責隊與虎尾分局多日綿密蒐證，埋伏跟監，發現案外案，相關涉案成員屬於陳姓男子帶頭的暴力犯罪集團，從10月起至11月25日，疑與另派人馬結怨，四處尋仇犯案，發生多起損毀及傷人事件，警方昨天傳喚陳姓首嫌及另成員到案，其中陳嫌犯行嚴重危害社會治安，全案依組織犯罪防制條例、重傷害、妨害秩序等罪移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣警察局長李謀旺強調，年關將近，不容許任何不法黑道幫派挑戰公權力，警察局將持續實施威力掃蕩專案勤務，強化查緝各類犯罪，穩定縣內治安，針對任何不法案件均深入追查幕後不良幫派、組織，刨根溯源，斬斷金流，瓦解犯罪集團。

刑大大隊長曾順光也表示，縣警局已成立掃黑專責隊，針對暴力幫派，會全力查辦到底。

虎尾汽車潑漆砍人查出案外案。陳姓主嫌羈押禁見。（記者詹士弘翻攝）

虎尾汽車潑漆砍人查出案外案，警方破獲暴力犯罪集團。（記者詹士弘翻攝）

虎尾汽車潑漆砍人查出案外案，警方破獲暴力犯罪集團。（記者詹士弘翻攝）

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