警政署宣示「三打掃黑」 北市中山區凌晨率先臨檢酒店、網咖

北市中山警分局凌晨針對轄區酒店及網咖等場所執行大規模臨檢。（記者姚岳宏翻攝）

2022/12/06 06:05

〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署長黃明昭甫宣示打擊黑幫決心，擁有全國最多酒店的台北市中山區，凌晨零時起，警方即針對轄區酒店及易滋事的網咖，實施高強度威力掃蕩臨檢，宣示面對黑道幫派組織，警察機關絕不妥協，絕不容忍，呼籲黑幫分子勿存僥倖，警方將持續貫徹實施「三打掃黑」策略。

警政署長黃明昭昨公開宣示，即起全力掃蕩黑道幫派及肅槍毒，並要求各縣市警局，針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業執行掃蕩，有違規（法）情事，即施以強力擴大臨檢，並實施第三方警政策略，阻斷經濟來源，以靖治安維民心。

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台北市中山警分局表示，自12月5日起，將不定時不定點運用優勢警力，針對轄區黑道幫派組織圍事之大型飲酒店及不法分子易聚集滋事之網咖等治安要點及治安顧慮路段，動員警力，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨（路）檢及攔檢等攻勢勤務，實施高強度威力掃蕩。

警方實施的「三打掃黑」策略，包括一打：迅速緝獲滋事份子，二打：打擊作亂團體掃蕩活動據點，三打：連坐檢肅成員切斷金流源頭。期能以立即反應、即時壓制，事後深入追查、追究首謀，連坐檢肅成員，掃蕩場所切斷金流源頭之方式，將不法暴力集團連根刨起。

北市中山警分局凌晨針對轄區酒店及網咖等場所執行大規模臨檢。（記者姚岳宏翻攝）

北市中山警分局臨檢前勤教。（記者姚岳宏翻攝）

北市中山警分局凌晨針對轄區酒店及網咖等場所執行大規模臨檢。（記者姚岳宏翻攝）

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