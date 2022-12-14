台中警攻堅販毒集團 套房破門後驚見男全裸、長髮妹急穿衣

長髮正妹急穿衣。（警方提供）

2022/12/14 13:20

〔記者許國楨／台中報導〕以林姓男子為首的販毒集團租屋做為毒咖啡分裝場，透過通訊軟體找買家後由成員送貨交易，台中市刑大日前掌握落腳處兵分多路查緝，除逮獲林嫌也追查其他共犯，在一中商圈套房破門攻堅時，赫見黃姓成員全身赤裸躺在床上，另名長髮正妹則是急著穿衣褲，懷疑來不及「連結」就被逮。

台中市刑大偵六隊長楊志源今天指出，由38歲林嫌所組成的販毒集團分工細膩，林嫌以租屋處作為分裝新興毒品的小型工廠，向上游調貨後自行將毒品原物料打碎、攪拌後，以粉末分離器逐一分裝入「美國人」等外觀的咖啡包袋內後封緘。

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接著再由旗下小弟以「夜魔俠」、「蝙蝠俠」等貨物暗號，將自行製作的毒咖啡包，以「瑪莎拉蒂益生菌」、「精氣神馬卡」為名在網路或透過通訊軟體販售，有時也由旗下「小蜜蜂」或直接運送，此外，為掩人耳目並防止查緝，林嫌租下人煙稀少的中市龍井區鄉下一棟透天厝，周遭還裝設監視器掌握屋外動靜。

案經警方多月跟蒐掌握林嫌等人犯罪行蹤，報請檢察官指揮後，持搜索票、拘票同步前往北區、西屯、龍井等地查緝，期間在龍井區部分，員警擔心從正面攻堅會被查覺，於是由霹靂警力改從屋頂破門而入，當場逮捕仍在睡夢中的林嫌等人。

另組人馬則埋伏在共犯30歲黃姓男子位在一中商圈租住套房樓梯走廊，等到一名長髮正妹的女性友人進入後，迅速趨前攻堅而入，此時黃嫌全身赤裸躺在床上，滿臉驚嚇，至於脫到只剩上衣的女子驚見員警破門，也嚇到馬上穿上衣服，懷疑來不及「人與人連結」就被逮。

警方表示，當天除將林嫌及其共犯共6人查緝到案，也查扣毒品咖啡包106包、粉末分離器1台、電子磅秤1台、行事曆1個、監視器主機1台，以及手機 6具等贓證物，訊後全案依毒品罪嫌移送台中地檢署，檢方聲押林男獲准，近日將偵結起訴。

台中市刑大也呼籲民眾，如有發現社區大樓不時有異味，且該住戶成員顯無正當工作並出入複雜者，即可能有不法分子隱藏於其中。可立即通報轄區派出所予以訪查、查緝，壓縮不法分子活動之空間，以避免毒品流竄於坊間，保障國人身體及生命之安全。

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警方在一中商圈套房破門，黃姓共犯赤裸躺在床上，滿臉驚嚇。（警方提供）

警方自頂樓攻堅進入龍井區透天厝，當場逮捕林嫌等人。（警方提供）

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