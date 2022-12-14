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    天然紓壓草本藥竟是合成大麻 竹市警破販毒集團逮6人

    警方查獲俗稱合成大麻的第三級毒品丁酸甲酯。（記者蔡彰盛攝）

    警方查獲俗稱合成大麻的第三級毒品丁酸甲酯。（記者蔡彰盛攝）

    2022/12/14 11:32

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕以為是天然紓壓草本藥，一吃差點腦壞掉，才知道是合成大麻！

    新竹市刑大持續於轄內布建反毒種子並建構反毒友善通報網，接獲線報得知網路上發現有人販賣不明草本食品，稱可助眠及紓壓等療效，經報請新竹地方檢察署指揮偵辦，持搜索票查獲羅嫌涉嫌販賣毒品並查扣不明草藥100餘克，經鑑驗係為毒品危害防制條例列管之第三級毒品丁酸甲酯（俗稱合成大麻）。

    專案小組調閱嫌犯相關網路歷程、金流、監視器及比對網路交易紀錄，發現該販毒集團結構縝密，各層藥頭均使用網路通訊且僅有交易時才會聯繫，藉以躲避警方追查。

    專案小組見時機成熟，於第五層曹姓藥頭外出交易毒品時，一舉將其逮獲並同步拘提下游藥頭，共計查獲販毒藥頭6人，並查扣第三級毒品合成大麻4.2公斤。

    局長郭士傑表示，研究指出過度吸食「合成大麻」，將造成腦部認知功能改變、逐漸喪失協調性與專注力或昏迷之副作用，甚至有致命風險，販毒者常主打「合法」字眼誘使年輕人購買使用，民眾應勿輕易相信網路販售之不明食品及藥品並呼籲市民共同加入反毒行列，如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，共同維護社會治安，建立無毒家園。

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