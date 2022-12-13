為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    員工廚房工作吸入一氧化碳中毒 火鍋店須賠194萬

    北市火鍋店女員工在廚房吸入過多一氧化碳中毒，高等法院判決火鍋店須賠償194萬多元。（記者楊國文攝）

    北市火鍋店女員工在廚房吸入過多一氧化碳中毒，高等法院判決火鍋店須賠償194萬多元。（記者楊國文攝）

    2022/12/13 16:32

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市火鍋店蔣姓女員工於店內廚房工作時突然暈倒，她主張因吸入過多一氧化碳中毒求償，請求職災補償，及負責人應連帶賠償，高等法院今判決火鍋店必須給付職災補償164萬多元，負責人須賠償精神慰撫金30萬元。可上訴。

    蔣女主張，她自2016年6月1日起受僱於火鍋店，負責2樓廚房洗碗、切肉、洗菜及外場清潔桌面等工作。同月8日上午，當時她在廚房工作，因廚房窗戶緊閉致室內高溫悶熱，且空調損壞致空氣無法流通，造成瓦斯煮食產生一氧化碳外洩無法散去，導致她吸入過多一氧化碳而中毒暈倒。

    蔣女認為，火鍋店違反職安法等規定，造成她身體、健康受到損害，提出刑事告訴，並要求火鍋店應付職災補償164萬多元，負責人應連帶給付342萬多元。

    刑事部分，經醫院對蔣女進行腦部核磁共振掃描及精神科醫師門診評估診斷，認定無法證明與本案一氧化碳暴露有關，判決負責人涉犯業務過失傷害罪為無罪確定。

    民事部分，台北地院判決火鍋店應給付職災補償新台幣164萬多元，負責人應連帶給付342萬多元。負責人不服判決，上訴高等法院。

    高院審理認為，依職安法第5、6條、職安設施規則第312條規定，火鍋店本應保持廚房環境的通風，設置足夠的機械通風設備，並提醒勞工注意，以避免瓦斯燃燒產生一氧化碳無法排除，致勞工或顧客發生一氧化碳中毒或身體不適，蔣女工作中吸入過多一氧化碳中毒而身體不適，火鍋店、負責人都有過失責任。

    高院也指出，經鑑定，蔣女並無勞動力損失，考量蔣女身體、健康遭受損害，判負責人須賠償30萬元的精神慰撫金，公司另須給付職災補償164萬多元，蔣女共獲得194萬多元賠償。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    洗完澡見「貓咪上吐下瀉」 新店母女一氧化碳中毒送醫
    2022/11/03 01:01

    洗完澡見「貓咪上吐下瀉」 新店母女一氧化碳中毒送醫
    一家4口住老公寓常頭暈 檢查竟是一氧化碳中毒
    2022/11/02 05:30

    一家4口住老公寓常頭暈 檢查竟是一氧化碳中毒

    八德擴大買氣爆棚 3誘因大獲青睞
    回鄉下慶祝母親生日 南韓5人一氧化碳中毒亡
    2022/10/10 12:26

    回鄉下慶祝母親生日 南韓5人一氧化碳中毒亡
    很賣力！消防員變裝《魷魚遊戲》角色 宣導一氧化碳危害
    2021/11/14 19:52

    很賣力！消防員變裝《魷魚遊戲》角色 宣導一氧化碳危害

    台灣商用車冠軍 FUSO汰舊換新推優惠
    司機硬撐到站差點丟命 控訴桃園客運不給假扣薪
    2020/11/16 22:34

    司機硬撐到站差點丟命 控訴桃園客運不給假扣薪
    蝶戀花未給付罹難駕駛職災補償 遭罰百萬元
    2017/04/01 06:00

    蝶戀花未給付罹難駕駛職災補償 遭罰百萬元
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播