為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    很賣力！消防員變裝《魷魚遊戲》角色 宣導一氧化碳危害

    消防員Kuso變裝《魷魚遊戲》紅衣人，寓教於樂方式教導民眾正確消防知識。（桃園市政府第三大隊草漯分隊提供）

    消防員Kuso變裝《魷魚遊戲》紅衣人，寓教於樂方式教導民眾正確消防知識。（桃園市政府第三大隊草漯分隊提供）

    2021/11/14 19:52

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕有鑑於冬天常因居家通風不良或使用不慎，釀一氧化碳中毒事故，桃園市政府消防局第三大隊今天結合時下最夯的《魷魚遊戲》，在觀音區草漯保障宮舉辦「防範一氧化碳中毒誓師活動」，消防員Kuso變裝成木頭人娃娃、紅衣人，粉墨登場以寓教於樂方式教導民眾正確消防知識，場面活潑有趣。

    桃園市消防局第三大隊草漯分隊長黃章瑋指出，這次宣導活動相當多元，包括防範一氧化碳短劇表演、住宅用火災警報器宣導、滅火器體驗、消防衣著裝、消防射水及CPR急救操作等，結合創意短劇及闖關遊戲，讓民眾提高居家安全警覺性，加強防範一氧化碳中毒，成功闖關還能兌換限量的椪糖小禮物。

    黃章瑋提醒，民眾選購燃氣熱水器應切記「裝置於屋外通風處」、「室內應裝置強制排氣型熱水器」及「使用電熱水器或太陽能熱水器」等三大保命對策，尤其當寒流低溫來襲時，在家裡使用燃氣熱水器洗澡一定要記得打開一扇「保命的窗」。

    民眾如有遷移或更換熱水器需求，明年元旦起可至各消防分隊申請補助，符合低、中低收入戶者最高可補助1萬2000元，因名額有限，符合資格的民眾可電洽轄區消防分隊詢問。

    桃園市消防局第三大隊大隊長殷明坤也提醒民眾，未設置火警自動警報設備的5樓以下社區或住宅，可至消防局網站或電洽所在地消防分隊，免費申請「住宅用火災警報器」，期盼民眾都能「及早安裝、及早通報、保平安」。

    消防員Kuso變裝成木頭人娃娃、紅衣人，粉墨登場以寓教於樂方式教導民眾正確消防知識，場面活潑有趣。（桃園市政府第三大隊草漯分隊提供）

    消防員Kuso變裝成木頭人娃娃、紅衣人，粉墨登場以寓教於樂方式教導民眾正確消防知識，場面活潑有趣。（桃園市政府第三大隊草漯分隊提供）

    消防員Kuso變裝《魷魚遊戲》木頭人娃娃，民眾參與踴躍。（桃園市政府第三大隊草漯分隊提供）

    消防員Kuso變裝《魷魚遊戲》木頭人娃娃，民眾參與踴躍。（桃園市政府第三大隊草漯分隊提供）

    消防員Kuso變裝《魷魚遊戲》木頭人娃娃、紅衣人，寓教於樂方式教導民眾正確消防知識，民眾參與踴躍。（桃園市政府第三大隊草漯分隊提供）

    消防員Kuso變裝《魷魚遊戲》木頭人娃娃、紅衣人，寓教於樂方式教導民眾正確消防知識，民眾參與踴躍。（桃園市政府第三大隊草漯分隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    婦人頭暈送急診醫師及時發現一氧化碳中毒 救一家4口命
    2021/02/02 12:24

    婦人頭暈送急診醫師及時發現一氧化碳中毒 救一家4口命
    一氧化碳釀4死 一家之主肩有千斤擔
    2021/01/24 05:30

    一氧化碳釀4死 一家之主肩有千斤擔

    金馬影后維持「三好」秘訣靠「它」！
    天寒易釀一氧化碳中毒消防署：截至10日已32人受傷
    2021/01/13 15:10

    天寒易釀一氧化碳中毒消防署：截至10日已32人受傷
    熱水器勿裝室內！ 醫院1天收治5人一氧化碳中毒
    2021/01/12 14:00

    熱水器勿裝室內！ 醫院1天收治5人一氧化碳中毒

    New Focus Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播