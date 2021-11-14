很賣力！消防員變裝《魷魚遊戲》角色 宣導一氧化碳危害

消防員Kuso變裝《魷魚遊戲》紅衣人，寓教於樂方式教導民眾正確消防知識。（桃園市政府第三大隊草漯分隊提供）

2021/11/14 19:52

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕有鑑於冬天常因居家通風不良或使用不慎，釀一氧化碳中毒事故，桃園市政府消防局第三大隊今天結合時下最夯的《魷魚遊戲》，在觀音區草漯保障宮舉辦「防範一氧化碳中毒誓師活動」，消防員Kuso變裝成木頭人娃娃、紅衣人，粉墨登場以寓教於樂方式教導民眾正確消防知識，場面活潑有趣。

桃園市消防局第三大隊草漯分隊長黃章瑋指出，這次宣導活動相當多元，包括防範一氧化碳短劇表演、住宅用火災警報器宣導、滅火器體驗、消防衣著裝、消防射水及CPR急救操作等，結合創意短劇及闖關遊戲，讓民眾提高居家安全警覺性，加強防範一氧化碳中毒，成功闖關還能兌換限量的椪糖小禮物。

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黃章瑋提醒，民眾選購燃氣熱水器應切記「裝置於屋外通風處」、「室內應裝置強制排氣型熱水器」及「使用電熱水器或太陽能熱水器」等三大保命對策，尤其當寒流低溫來襲時，在家裡使用燃氣熱水器洗澡一定要記得打開一扇「保命的窗」。

民眾如有遷移或更換熱水器需求，明年元旦起可至各消防分隊申請補助，符合低、中低收入戶者最高可補助1萬2000元，因名額有限，符合資格的民眾可電洽轄區消防分隊詢問。

桃園市消防局第三大隊大隊長殷明坤也提醒民眾，未設置火警自動警報設備的5樓以下社區或住宅，可至消防局網站或電洽所在地消防分隊，免費申請「住宅用火災警報器」，期盼民眾都能「及早安裝、及早通報、保平安」。

消防員Kuso變裝成木頭人娃娃、紅衣人，粉墨登場以寓教於樂方式教導民眾正確消防知識，場面活潑有趣。（桃園市政府第三大隊草漯分隊提供）

消防員Kuso變裝《魷魚遊戲》木頭人娃娃，民眾參與踴躍。（桃園市政府第三大隊草漯分隊提供）

消防員Kuso變裝《魷魚遊戲》木頭人娃娃、紅衣人，寓教於樂方式教導民眾正確消防知識，民眾參與踴躍。（桃園市政府第三大隊草漯分隊提供）

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