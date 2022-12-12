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    女店員自爆差點被侵犯...麻吉弟弟不起訴

    麻吉弟弟被告性騷擾及強制猥褻，台北地檢署調查後處分不起訴。（資料照）

    麻吉弟弟被告性騷擾及強制猥褻，台北地檢署調查後處分不起訴。（資料照）

    2022/12/12 13:54

    〔記者王定傳／台北報導〕今年7月間，一名在假髮店工作的女店員在臉書社團「爆料公社」爆料，今年7月16日，一名公眾人物精神恍惚地闖入假髮店內，疑似想侵犯女店員，並附上監視器畫面為證，網友眼尖發現該名男子就是「麻吉弟弟」周立銘，他事後道歉表示當時精神狀況不太好，仍被告性騷擾、強制猥褻未遂罪，台北地檢署調查後則將周立銘處分不起訴。

    女網友當時PO文指出，今年7月16日下午1時許，一名公眾人物精神恍惚地走進店內，以ABC口音討水喝，當女店員走進休息室拿水時，他竟然也跟著進去並有肢體接觸，所幸她擋了下來，但還是很怕他再次有肢體接觸；她並附上監視器畫面，網友發現這名男子就是麻吉弟弟。

    事發後，周立銘所屬的索尼音樂先表示：「MDD周立銘之前因為在美國的家人生病，同時間他的電腦被駭客入侵，資料被清空，讓他前一陣子身心俱疲，無法入睡，狀況不太好，但當時絕無侵犯陌生人的意圖，造成店家困擾深感抱歉。不過現在他已經恢復，狀態穩定」。

    周立銘隨後再發文表示，最近因為美國的家人進了醫院，情況嚴重，同一天電腦遭駭客侵入，長期以來的投資帳戶也遭駭掉，「裡面不只是我自己的錢，還有家人、朋友交給我投資的錢」他壓力大到無法對大家交代，整整8天沒有睡覺之後，情緒、精神崩潰。

    他同時向女店員道歉，「我非常抱歉當時伸手的動作嚇到了她，坐下來喝完水之後我就直接離開了，但看到影片之後也被我自己的舉止嚇到，對於我的行為造成她的恐慌，我感到非常非常抱歉」，但仍被告；檢方調查後認為，周立銘並未觸碰到女店員隱私部位，也沒有言語挑逗等騷擾行為，因此處分不起訴。

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